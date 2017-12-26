12月26日，中國體育代表團2018年平昌冬奧奧運裝備發佈儀式在北京國家體育總局舉行。中國奧委會合作夥伴安踏精心設計打造的象徵中國體育最高榮耀的「冠軍龍服」揭開神秘面紗。到場助威的中國短道速滑男女隊領軍人物——世界冠軍武大靖、奧運冠軍周洋不約而同地表達了穿龍服、奪金牌的信心！

曾經將2010年溫哥華冬奧會短道速滑女子1500米、女子3000米接力和2014年索契冬奧會短道速滑女子1500米，三枚金牌收入囊中的周洋，又要踏上冬奧會的征途。

「每一次奧運會給我的感受都不同，這次年齡越來越大了，體會到更多不一樣的感覺。像我身邊的隊友、對手每一屆都在換，要做更多的準備，特別是在心態上。」昔日的小羊咩咩，早已成長為女隊的領軍人物。對於這樣的身份，周洋謙虛表示，「我的經驗比隊友更豐富一些，但是在競技水平上大家都是平等的，大家（的關係）是互相幫助的這種。」

談起新鮮出爐的奧運裝備，她更是直言：「身穿著冠軍龍服，就像徵著中國代表團的最高榮譽。現在我們的備戰是按部就班，一步一步在進行，（李琰）老師也是希望把我們的最好狀態放在平昌冬奧會上出現。我希望能夠把自己做到最好，跟隊友一起站在平昌冬奧會的最高領獎台上。」

連續兩次摘得世錦賽男子500米金牌的武大靖，同樣對兩個月後的平昌之旅充滿期待：「備戰情況非常好，每天也在積極備戰。下周有一個選拔賽，是挺重要的一場比賽；奧運會之前還會有一場熱身賽，這個主要是給那些參加奧運會的運動員們一個適應比賽的機會。我特別期待、也特別渴望平昌冬奧會。」

2014年索契冬奧會上，武大靖獲得了男子500米銀牌以及男子5000米接力銅牌：「現在還是要平穩心態，距離奧運會越來越近了，做好每一天，用最好的心態、狀態來迎接奧運會。」

對於冠軍龍服，他同樣讚不絕口：「這身衣服很時尚，也很合體，有很多我們冬季項目的元素。我也很有信心穿著這身冠軍龍服站在（平昌冬奧會的）最高的領獎台上。」

（何霞）