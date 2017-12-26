柯潔發微博慶祝奪冠 稱2017完美收官北京新浪網 (2017-12-26 18:13)
日期:12月26日，首屆新奧杯世界圍棋公開賽五番棋決賽決勝局在廊坊新繹七修酒店戰罷。柯潔執黑3/4子險勝彭立堯，以3-2奪得新奧杯冠軍，同時獲得個人第五個世界冠軍！這是柯潔個人第五冠，20歲146天。超越了李昌鎬奪得第五個世界冠軍時21歲295天的紀錄。
賽后，柯潔在自己的個人微博上表示：「人生 世界第五冠 2017完美收官！！！「
古力回復「幸運女神偏愛你啊」
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