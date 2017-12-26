經過三天的聖誕節休息，PDC飛鏢世界錦標賽將於12月27日重燃戰火。12月27日將完成最後的四場第二輪比賽，隨後將進入第三輪比賽的爭奪。央視體育頻道將分別在12月27日—29日三天晚間黃金時段直播世錦賽的比賽（加粗字體的比賽將是進行直播轉播的比賽）。

12月27日，第二輪

Simon Whitlock惠特洛克 v Darren Webster韋伯斯特

Alan Norris諾里斯 v James Richardson理查森

Kevin Munch蒙奇 v Toni Alcinas阿里希納斯

Evening Session （7pm）

Peter Wright v Jamie Lewis

Third Round

Vincent van der Voort v Raymond van Barneveld

Michael van Gerwen v Gerwyn Price

12月28日，第三輪

Kevin Munch/Toni Alcinas v Simon Whitlock/Darren Webster

Mensur Suljovic蘇洛維奇 v Dimitri Van den Bergh范登堡

John Henderson亨德森 v Rob Cross克羅斯

Evening Session （7pm）

Peter Wright/Jamie Lewis v Alan Norris/James Richardson

Phil Taylor v Keegan Brown

Gary Anderson v Steve West

12月29日，四分之一決賽

Simon Whitlock惠特洛克 v Darren Webster達倫韋伯斯特

Simon Whitlock惠特洛克

48歲，世界排名第8位，澳大利亞

2012年是惠特洛克的巔峰時期，在那一年他拿到職業生涯唯一的一個大賽冠軍—歐洲錦標賽冠軍，同年還獲得超級聯賽亞軍。惠特洛特還曾獲得2008年BDO世錦賽亞軍和2010年PDC世錦賽亞軍。近些年來他的成績有所下滑，但進入2017年有了一些起色，特別是斬獲了世界大獎賽的亞軍 ，年初的英國公開賽也進入了8強。他的問題就是狀態不夠穩定，今年曾2次戰勝了鏢壇大神安德森，但近三屆的世錦賽最好成績是去年的第二輪。他在2015年和2017年的世錦賽上分別在第一輪和第二輪遭遇了達倫韋伯斯特，然後慘敗在對方手下，本屆比賽兩人再次相遇，正所謂不是冤家不碰頭。

第一輪：惠特洛克3：1馬丁辛德勒（德國） 87.42/84.01

Darren Webster達倫韋伯斯特

49歲，世界排名第23位，英格蘭

韋伯斯特多年以來並沒有特別突出的成績，2007年的PDC世錦賽前8強和進入2017年選手錦標賽半決賽是他最值得稱道的記錄。但是韋伯斯特是一個領所有高手都頭疼的難纏角色，可以說鏢壇所有的大腕都當過他的手下敗將。他自己覺得職業生涯最經典的一場比賽恰恰是2017年世錦賽戰勝惠特洛克的那場，在比賽中，韋伯斯特4：0橫掃了惠特洛克，高分結束了157，147和140，三鏢平均分高達104.64。想必韋伯斯特對即將到來的比賽充滿信心，畢竟他擁有強大的心理優勢。兩人下一輪將對陣德國小將蒙奇與西班牙選手阿里希納斯的勝者。四分之一決賽有可能遇到2號種子賴特。

第一輪 韋伯斯特 v 彼特森（南非）3：2 90.81/87.16

Alan Norris諾里斯 v James Richardson理查森

Alan Norris諾里斯

45歲，世界排名第15位，英格蘭

諾里斯是2014年BDO世錦賽的亞軍，他在2015年轉戰PDC，憑藉超群的實力，很快就在PDC打拚出一片天地。他首次參加PDC世錦賽，就連過三輪，進入了前8強。他還在世界競技大賽、世界大獎賽和大滿貫等重大賽事中有出色發揮，一般都能進入前16名，這與他現在第16位的世界排名很相符。雙方近幾年來唯一一次交手，2017年10月14日歐洲飛鏢獎杯賽16進8比賽諾里斯6：4戰勝理查森。

第一輪 諾里斯3：0魏亞寧（芬蘭）95.41/90.38

James Richardson理查森

43歲，世界排名第57位，英格蘭

理查森在他首次亮相PDC世錦賽時就有驚艷的表現，他第一輪以3：0淘汰了5次世界冠軍范巴尼，他在關鍵時刻的2個145分高分結束打得范巴尼沒有脾氣。他第二輪比賽的對手就是今天的金海布里，1-4被對方淘汰。今年第一輪3：0橫掃金海布里算是報了一箭之仇。

第一輪 理查森3：0金海布里（比利時18號種子）96.91/86.40

他與諾里斯的勝者下一輪對陣賴特與吉米劉易斯的勝者。

Kevin Munch蒙奇 v Toni Alcinas阿里希納斯

Kevin Munch蒙奇

29歲，世界排名：無，德國

蒙奇在BDO的參考排名是314位，他從16歲起就開始闖蕩BDO，2011-2013年轉投PDC，沒有打出名堂又回到BDO打了2年，從2015年才重回PDC。他參加了今年的大使系列賽德國站的比賽，第一輪2：6輸給了我韋德。誰也想不到蒙奇能在本屆世錦賽成為一匹黑馬。第一輪他面對賽事7號種子，2屆世界冠軍劉易斯，蒙奇3：1爆冷掀翻了劉易斯。他的實力在西班牙對手之上，勝面會大一些。

Toni Alcinas阿里希納斯

48歲，世界排名第146位，西班牙

第一輪比賽發生的西班牙內戰頗令人唏噓，第一輪比賽就把兩位參加世錦賽的西班牙選手抽到了一起，阿里希納斯與雷耶斯是多年的朋友，兩人還是一起征戰PDC世界杯的搭檔。賽后阿里希納斯接受採訪時眼含熱淚，這不是為自己晉級高興的眼淚，而是替朋友雷耶斯惋惜的眼淚，相信那一刻感動了很多人。阿里希納斯曾在2011、2012年參加過兩次PDC世錦賽，2次都是一輪游。他飛鏢生涯的光輝時刻發生在2010年首屆PDC世界杯的第二輪比賽上，他所代表的西班牙隊淘汰了由泰勒和韋德組成的英格蘭隊，打破了東道主奪冠的美夢。

12月28日，第三輪

Kevin Munch/Toni Alcinas v Simon Whitlock/Darren Webster

Mensur Suljovic蘇洛維奇 v Dimitri Van den Bergh范登堡

John Henderson亨德森 v Rob Cross克羅斯

Mensur Suljovic 蘇洛維奇

45歲，世界排名第5位，奧地利

蘇洛維奇目前唯一的大賽冠軍是2017年的冠軍聯賽上獲得的，他在冠軍聯賽上分別在小組賽和決賽中兩次戰勝了安德森。另外他在2017年的一系列重大比賽中進入了四分之一決賽和半決賽。世界排名由此也攀升至歷史最高的第5位，明年將極有可能獲得參加超級聯賽的資格。

第一輪3：0潘特，第二輪4：2桑頓

Dimitri van den Bergh范登堡

23歲，世界排名第43位，比利時

比利時小將受到公眾的注目和喜愛不僅是因為出色的成績，更是因為他飄逸的旋風舞步。他的一小段勁舞往往能快速點燃現場觀眾的熱情。他在20歲的時候開始闖蕩PDC，通過資格學院拿到了大賽的參賽資格，並在2016年進入了世界排名前64位。進入2017年11月份，范登堡的競技狀態奇佳，每場比賽的三鏢平均分基本都超過了100。在大師系列賽總決賽中，他先後淘汰了麥克史密斯和范巴尼，進入了8強。他在11月底進行的PDC青少年世錦賽決賽中也戰勝對手拿到了冠軍。上一屆世錦賽他第一輪比賽面對西班牙的雷耶斯，決勝局錯過了2鏢收雙倍8的大好機會，輸掉了比賽。如何解決好心理問題，是這一批年輕選手共同要面對的課題。在比賽比賽里，快節奏的選手遇到慢節奏的對手總是要吃虧一些，凌厲的范登堡與穩健的蘇洛維奇誰能勝出，主要取決於范登堡的節奏調節能力和心理減壓能力，相信兩人的比賽一定會十分精彩。

第三輪

John Henderson亨德森 v Rob Cross克羅斯

John Henderson 亨德森

44歲，世界排名第29位，蘇格蘭

在2017年10月初的世界大獎賽上，亨德森先後戰勝范格文、諾里斯和范巴尼殺入了半決賽，他也由此成為目前世界上最後一位戰勝了范格文的飛鏢選手。在本屆世錦賽上，亨德森第一輪3：0戰勝芬蘭選手坎泰拉，第二輪4：1強力淘汰了4號種子選手大下巴格尼。亨德森具備絕對的實力來挑戰任何選手，但不知他能否應對世錦賽這種需要持續戰鬥能力的較長周期的比賽，就怕他到比賽的後半階段血槽已經耗盡了。

Rob Cross克羅斯

27歲，世界排名第20位，英格蘭

作為一名職業電工的克羅斯，多年來只是在酒吧里玩玩飛鏢，跟著打一打當地的聯賽。直到2016年初在朋友的勸導下去參加了英國公開賽的資格賽，從此一發不可收拾，在一年多的時間里，以火箭般的速度從一個酒吧鏢手華麗變身為職業高手，並被輿論列為本屆世錦賽的奪冠熱門人選。他在2017年奪得了4站選手錦標賽的冠軍，他還進入了歐洲錦標賽的決賽、德國大獎賽的決賽和歐洲獎杯賽的決賽，他取得了3個亞軍，冠軍則都是同一個人—范格文。可以說，范格文是目前鏢圈唯一能震懾住他的對手，以後可就不好說了，我們期待什麼時候克羅斯能捅破這層窗戶紙。上一輪克羅斯和約翰史密斯聯手奉獻了一場高質量的精彩對決，雙方共打出了29個180分，兩人的三鏢平均分都超過了103分。克羅斯更好把握住機會，在自己的勝賽局打出2個180分，總盤分4：3戰勝史密斯。亨德森想阻擋克羅斯前進的步伐，難度很大。

（內容來源：PDC；翻譯：京都飛鏢群英會）