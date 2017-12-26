福原愛打算隱瞞女兒自己會打乒乓 理由令人捧腹北京新浪網 (2017-12-26 17:49)
福原愛的女兒出生已經兩個多月了，11月15日，福原愛的丈夫江宏傑曾在社交媒體發佈了女兒的正面照，慶祝女兒滿月，還透露小小愛的日文名字是「あいらちゃん 」（發音是A - I - LA醬）。
父母都是乒壇職業運動員，不少網友已經幻想起AILA以後的「乒乓生涯」。
不過，福原愛近期參加了一檔日本綜藝節目，在節目中她透露：「我不打算告訴女兒，我是個乒乓球運動員」。
這究竟是怎麼回事呢？
愛醬在剛透露這個打算的時候得意滿滿，似乎有著不得了的計劃，不過主持人馬上潑了一盤冷水表示：現在這個時代資訊如此發達，一定會被發現的啦。
愛醬雖說有點失望，但仍然解釋了一下自己如此打算的原由：是為了狠狠戲耍一下女兒……
（觀察者網）
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