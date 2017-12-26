青少年體魄強健、意志堅強、充滿活力，是一個民族生命力旺盛的體現。習近平總書記強調，體育承載著國家強盛、民族振興的夢想，體育強則中國強。要不斷開創我國體育事業發展新局面，加快把我國建設成為體育強國。在國家體育總局《青少年體育「十三五」規劃》和中國籃協「小籃球發展計劃」的精神指導下，為滿足和適應更多青少年參與籃球運動的需求、促進青少年身心健康發展、厚植中國籃球人才根基，中國人壽·星耀未來青少年籃球公開賽National Youth Basketball Open（簡稱NYBO）於2017年9月正式啟動，該賽事是由眾輝國際體育管理有限公司（簡稱「眾輝體育」）主辦，國家體育總局青少年體育司、中國籃球協會、中國中學生體育協會聯合支持的一項青少年籃球賽事。秋季聯賽經歷近四個月的賽程，在全國十個賽區陸續收官。現星耀未來青少年籃球公開賽（NYBO）啟動「同行夥伴計劃」，面向全國招募春季聯賽承辦機構，通過精誠合作，共譜「小籃球·大夢想」的未來藍圖。

NYBO春季聯賽將落地全國更多城市

星耀未來青少年籃球公開賽以城市為單元每周末比賽，賽期從每年9月持續至次年8月，分為秋季聯賽（9月-次年1月）、春季聯賽（3月-6月）以及全國總決賽（7月-8月）。秋季聯賽與春季聯賽，按照球隊循環賽積分排定名次；全國總決賽採取賽會制。無論學校、培訓機構、社會團體、社區球隊均可自行組隊參賽，以實現廣泛的賽事參與度。依據青少年身體發展特徵，賽事以兩歲年齡段進行組別設置：分設U6、U8、U10、U12、U14、U16、U18（U14組別及以上分男子組和女子組）七個年齡組。為讓低年齡組參賽者獲得更好的參賽體驗，12歲以下少年兒童執行中國籃協審定的《小籃球規則》和幼兒籃球規則，小球場、小籃球和小籃架的使用讓孩子們更加容易參與籃球遊戲，讓孩子們對籃球更感興趣，從而引導孩子喜歡上這項對他們身心健康有益的運動。12歲以上組別採取中國籃協審定的《籃球規則》，保證賽事的競技性。

秋季聯賽率先在北京、上海、廣州、天津、重慶、成都、濟南、瀋陽、南京、杭州十個賽區開展，覆蓋了全國東北、華北、華東、華南、西南區域，共計逾300支隊伍、3000餘人參與，共進行比賽800餘場，在青少年籃球愛好者中形成了良好的口碑。於2018年開始的春季聯賽將擴大規模至15個城市，在全國範圍內遴選城市合作夥伴承辦NYBO比賽，為更多青少年籃球愛好者提供參與籃球賽事的機會，在參賽實踐中逐步普及青少年籃球文化，吸引廣泛的社會關注。

誠招賽事承辦機構，共同推動青少年籃球事業發展

中國人壽·星耀未來青少年籃球公開賽力圖集多方之力，共同將該項賽事打造成面向全國青少年的頂級籃球賽事。賽事借鑒電子遊戲升級的規則，將打造充滿趣味性的、適合青少年發展的業餘籃球制度，根據球員的參賽場次及比賽數據制定相關晉級標準，從而激勵小球員不斷進取，增強其與這項運動的粘合度，養成籃球運動習慣，同時還將陸續開展裁判員、教練員的培訓及等級考核工作。

星耀未來青少年籃球公開賽注重對球員比賽數據的統計，為每位參賽者建立個人資料庫。數據統計系統已經應用於賽事，賽事報名系統已搭建完成，而更多基於賽事本身的互聯網產品也正在研發當中，籃球+互聯網的理念將根植於該賽事平台。

眾輝體育作為賽事主辦方將邀請各界專家組成專家委員會，從多角度為球員及家長提供教育、運動指南。此外，全國青少年籃球發展論壇也將定期舉辦，邀請各方群策群力，共謀中國青少年籃球發展宏圖。

隨著賽事的不斷發展，星耀未來青少年籃球公開賽渴望更多夥伴加入其中，將該項賽事帶到全國更多城市，為熱愛籃球的青少年提供更多參賽機會。本著真誠合作、共謀發展的原則，全國「同行夥伴計劃」即日啟動，誠邀熱愛籃球事業、志在推廣小籃球發展的社會機構、公司參與承辦星耀未來青少年籃球公開賽，攜手為推動中國青少年籃球事業發展而努力。