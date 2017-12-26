12月27日10時，第一屆「吳清源杯」世界女子圍棋賽暨「2018世界人工智慧圍棋公開賽」新聞發佈會在中國棋院舉行。本次比賽別具匠心地設立了代言人，明天將揭曉人選。新浪將為您全景直播發佈會現場盛況，並通過微博一直播全程視頻播報。

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