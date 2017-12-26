四個多月前，如果你跟巴薩球迷們說紅藍軍團將會在年底領先皇馬14分，客場拿下國家德比，在和尤文圖斯一組的情況下歐冠輕鬆頭名出線，最有可能得到的回復估計是「醒醒」。但這一切確實發生了：在西班牙超級杯被皇馬完全壓制並且雙殺之後，巴薩就開始了「打臉之旅」，連續25場比賽未嘗敗績，一路穩定前行著。內馬爾的離開讓梅西重新獲得更多的開火權，阿根廷巨星也在迎來生涯的又一段美好時光。但巴薩本賽季其實還是遇到了許多困難的，能夠扛過這些並不只是依靠梅西，主帥巴爾韋德同樣功不可沒。

三冠王教頭恩里克離任，接任的巴爾韋德雖說是巴薩舊將，執教履歷也還算可觀，但並沒有多少人關注這位新帥。內馬爾離隊帶來的影響顯而易見，而在這個問題的處理方面，巴爾韋德展現出了自己適合如今的巴薩的地方。沒了內馬爾，球隊索性不再那麼執著MSN組合的巨星攻勢，更多球員需要在進攻中扮演關鍵角色；而不再坐擁MSN組合，巴薩也可以更自然地選擇更穩妥的打法。穩固的防守成為了巴薩本賽季的重要一環，雖說這好像不是紅藍軍團的傳統標籤，但正是目前的這支巴薩所需要的。韌勁、團結一致的積極性，本賽季巴薩的這一點令人印象深刻。

在巴薩本賽季的進球分佈中，下半場明顯多於上半場，這和巴爾韋德的布置也是相符合的。3-0擊敗尤文圖斯和皇馬的兩場比賽，巴薩在第一個進球之前，場面上未必有什麼優勢，卻能抓住稍縱即逝的機會取得領先，進而逐漸掌握主動。與巴爾韋德合作多年的體能教練羅斯來到了巴薩，本賽季巴薩球員的體能狀況獲得了巨大的提高，沒有出現之前那個賽季強度不足的問題。秩序井然，穩中求勝，伺機后程發力，這樣的巴薩弱點一下少了很多，變成了一支很難對付的球隊。當一支擁有梅西的球隊安心紮下來跟你周旋，也足夠讓你頭疼了。

內馬爾的空缺怎麼填補？原本登貝萊是被視為補充人選的，但法國小將只踢了幾場就遭遇嚴重的肌肉傷病。在登貝萊養傷期間，巴爾韋德針對巴薩傳統的4-3-3打法想了很多招數，意在最好地激發出球隊的潛力。從目前的情況來看，巴薩的打法紮實而簡潔高效，進攻或許不像MSN行雲流水的配合那樣炫目，但創造機會的能力也很出色。梅西和蘇亞雷斯的扯動，兩個邊後衛的插上助攻，中場球員前插攻門……巴薩的進攻好像是沒有什麼新鮮套路，也沒有到不可抵擋的程度，但夠用了。

在防守端，西班牙媒體認為巴薩後防穩固主要有兩個支柱，一是中衛組合穩健，二是門將特爾施特根狀態神勇。本賽季不少比賽中，特爾施特根的神勇發揮為巴薩爭得了分數。這當然有球員個人發揮的因素在，但這也是一個相互促進的過程：有令人放心的門將在身後，防守球員會越來越有信心；身前的防守組織良好，對門將自然也有幫助。同樣重要的一點是，巴薩中場發揮了巨大作用，無論是防守端的積極勤懇還是進攻端的堅決果敢。聽起來巴薩中場不那麼豪華了，但能為球隊提供堅實的支撐和穩定的輸出。

說到中場就不得不提保利尼奧，這筆引援目前發揮出的作用完全是超乎想像的。從定位中場輪換到躋身主力陣容，暴力鳥證明自己可以提供巴薩急需的東西。他在中場的跑動很關鍵，機敏的前插更是成了巴薩的戰術神牌。他不知疲倦的積極前插經常能夠攪亂對手的防線，同時能夠和梅西形成傳跑方面的默契。在有梅西作為對方主要防守點的情況下，神出鬼沒的保利尼奧無疑為巴薩提供了新的「推進」源泉——不是內馬爾那樣的帶球突進，而是通過奔跑來直接尋找威脅球門的機會。大概一個月前，保利尼奧成為了巴薩的主力，這套體系在國家德比運轉很流暢。

由於內馬爾和登貝萊轉會的動靜太大，保利尼奧和塞梅多這樣的引援有意無意地被忽視了。保利尼奧的作用體現得非常突出，而塞梅多同樣為巴薩右路帶來了穩定，無論是前插助攻還是幫助防守，葡萄牙邊翼都有充足的貢獻。塞梅多和保利尼奧逐漸成為了巴薩拼圖中兩塊關鍵的拼板，他們進入主力陣容給了巴薩更強的整體性和更緊湊的場上結構。與此同時，巴爾韋德的輪換也有聲有色，替補乃至邊緣球員們也看到了獲得更多出場機會的前景，一度被認為是水貨的中鋒帕科本賽季就有很好的發揮。很明顯，巴薩的化學反應一直是呈現良好發展態勢的。

這其實就是巴爾韋德給梅西提供的支持了：在梅西的角色和自由度方面，巴爾韋德並沒有玩什麼花樣；但巴薩有了更穩固的整體，重新圍繞梅西的進攻方式，以及派出適合梅西發揮的支持者人選。如今的巴薩不是一定要把梅西擺在明面上，而是可以打著打著「突然掏出個梅西」，讓他來做面對尤文圖斯時打破僵局那樣的事情。梅西不是場場都在最佳狀態，但他更自由了，接受輪休了，球隊也能在他不在最佳的時候保持住「下限」了。像梅西這樣的巨星有時候未必需要專門的戰術設計來支持，只要球隊運轉流暢，保證他有變出魔法的機會就好了。

除了打造球隊體系和積極輪換之外，巴爾韋德也採取了讓更衣室氣氛更為和諧的措施。《每日體育報》揭秘稱，巴爾韋德取消了嚴苛的遲到罰款制度（恩里克時期有的球員一賽季最多被罰6000歐元），表達了對球員們的信任，這也讓更衣室的氣氛更好了。另外巴爾韋德要求訓練在更安靜更私密的環境中進行，如果不是和一線隊有直接聯繫的人，都不會被允許參觀訓練。因此，本賽季一線隊球員可以更加安靜的完成訓練和準備比賽，隊員們也不會像上賽季一樣帶無關的人觀看訓練。場上場下，巴薩在尋找新道路的過程中愈發有飢餓感，也愈發團結。

巴薩本賽季能走多遠？現在下結論還為時尚早，登貝萊復出之後，球隊可能還會面臨一些戰術打法方面的調整。如今這些良好的跡象，也需要保持下去。但至少巴爾韋德展現出了精明的戰術調教，積極有效的輪換，以及和球員媒體更良好的關係。巴薩目前狀態出色，率隊前進的梅西、屢有神作的特爾施特根、成為奇兵的保利尼奧等人自然功勛卓著，但打造出這個運轉良好整體的是巴爾韋德。如今這樣的低調、紮實和穩定，也是巴薩所需要的。

（新浪體育 華迪維亞 專欄）

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