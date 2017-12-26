日期:12月26日消息，為備戰2018賽季，一些中國俱樂部有更換外援的計劃，向感興趣的球員提交了報價。一些中超、中甲外援近期離隊，加盟其他俱樂部。此外，一些中國俱樂部有更換球隊主教練的計劃。今日轉會飛訊主要包括，據《每日快報》、《鏡報》、「tribalfootball」等多家英國媒體報導，多位英超球員成為中國俱樂部的引援目標，包括萊斯特城中鋒斯利馬尼、曼聯中場費萊尼、西布朗中鋒隆東、西漢姆聯中鋒安迪-卡羅爾。據巴西媒體《蘭斯體育》報導，克魯塞羅已經宣布退出高拉特爭奪戰。克魯塞羅是高拉特的老東家。克魯塞羅俱樂部副主席馬查多表示里卡多-高拉特回歸一直是克魯塞羅的夢想，但是如今通過經濟方面去運作高拉特轉會克魯塞羅是不可能的。

據《每日快報》、《鏡報》、「tribalfootball」等多家英國媒體報導，多位英超球員成為中國俱樂部的引援目標。萊斯特城中鋒斯利馬尼、曼聯中場費萊尼、西布朗中鋒隆東、西漢姆聯中鋒安迪-卡羅爾都被認為是中國俱樂部的引援目標。現效力於英超萊斯特城的阿爾及利亞中鋒斯利馬尼曾與天津權健傳出緋聞。斯利馬尼，現年29歲，身高1.88米，司職中鋒，曾效力里斯本競技等俱樂部，2017-2018賽季代表萊斯特城出場12次打入4球並有1次助攻。目前，德國《轉會市場》給斯利馬尼標出的評估身價是2500萬歐元。作為阿爾及利亞國腳，斯利馬尼累計代表阿爾及利亞國家隊出場55次打入26球。斯利馬尼與萊斯特城的合同到2021年6月30日。

費萊尼不打算與曼聯續約，準備離開曼聯，已經在尋找新的俱樂部，並且已經和一家中國俱樂部有過接觸。費萊尼有來自中國的報價，去中國踢球可以獲得更高的薪水。費萊尼，現年30歲，身高1.94米，比利時和摩洛哥雙重國籍，右腳型選手，司職中場，曾效力於比利時標準列日、英格蘭埃弗頓，與曼聯的合同到2018年6月30日。2017-2018賽季，費萊尼代表曼聯在英超聯賽中出場9次打入3球。作為比利時國腳，費萊尼累計代表比利時國家隊出場80次打入16個進球。目前，德國《轉會市場》給費萊尼標出的評估身價為1200萬歐元，2013年評估身價曾高達2800萬歐元。

隆東，現年28歲，身高1.86米，司職中鋒，委內瑞拉國籍，曾效力澤尼特、馬拉加等俱樂部，2015年8月以1700萬歐元轉會費加盟西布朗，2017-2018賽季英超聯賽出場18次打入3球。目前，德國《轉會市場》給隆東標出的評估身價是1500萬歐元，他與西布朗的合同到2019年6月30日。隆東累計代表委內瑞拉國家隊出場67次打入19球。

安迪-卡羅爾，英國國籍，現年28歲，身高1.93米，司職中鋒，曾效力利物浦、紐卡斯爾等俱樂部，2017-2018賽季代表西漢姆聯英超聯賽出場9次沒有進球有1次助攻。目前，德國《轉會市場》給安迪-卡羅爾標出的評估身價是1000萬歐元，2011年評估身價曾達到2000萬歐元。安迪-卡羅爾與西漢姆聯的合同到2019年6月30日。安迪-卡羅爾累計代表英格蘭隊出場9次打入2球。

近期，廣州恆大外援高拉特表態想要回歸巴甲，克魯塞羅、弗拉門戈、帕爾梅拉斯都與高拉特傳出緋聞。據巴西媒體《蘭斯體育》報導，高拉特的老東家克魯塞羅已經宣布退出高拉特爭奪戰。克魯塞羅表示不可能與想要回到巴西足壇的高拉特簽約。在分析數據之後，克魯塞羅承認這是一個不可能實現的夢想。克魯塞羅俱樂部副主席馬查多通過推特表示：「里卡多-高拉特回歸一直是克魯塞羅的夢想，但是如今通過經濟方面去運作（高拉特）轉會是不可能的，我們一直（對高拉特）有興趣，但我們沒有辦法。我們正在為後備的引援努力工作。」 《蘭斯體育》稱高拉特是中超聯賽的主要球員之一，並且夢想登陸歐洲足壇並重返巴西國家隊，但是高拉特認為從中國不太可能直接轉會到歐洲俱樂部，他的意圖是先回到巴西，在巴西更容易吸引世界主要俱樂部和巴西國家隊主帥蒂特的關注。如果克魯塞羅真的不參與高拉特爭奪戰，那麼帕爾梅拉斯是另一個強有力的選項。雖然帕爾梅拉斯繼續監測高拉特的情況，但帕爾梅拉斯已經正式表態目前沒有任何關於引進高拉特的談判。

據哥倫比亞媒體「BLU」報導，廣州恆大外援傑克遜-馬丁內斯在談到自己的恢復情況時表示：「最近幾個月已經有了非常大的進步，我們必須等到下個月，看看如何達到最佳狀態，從而重返賽場。」在談到重返哥倫比亞國家隊的可能性時，傑克遜-馬丁內斯表示：「所有的球員都想參加（國家隊比賽）。無論怎樣，我都不會失去希望，我堅信我可以恢復健康。」

足球數據統計網站 「clubworldranking」發佈了2017年最後一期足球俱樂部排名，皇馬排名第1位。巴薩位居第2位。排名最高的中國俱樂部是上海上港，位居第47位，較上期提升1位。廣州恆大的亞冠同組對手濟州聯排名第71位，較上期提升兩位。廣州恆大排名第121位，較上期提升4位。江蘇蘇寧排名第180位，較上期提升4位。廣州富力位居第232位，天津權健排名第239位，河北華夏幸福位居第262位，山東魯能排名第299位。上海申花位居第312位。北京國安排名第342位。

（李哲）