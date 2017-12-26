12月26日下午，北京人和足球俱樂部的球員們假期結束重新集結，並迎來球隊備戰新賽季的首堂冬季訓練課，訓練前隊內老將韓鵬接受了媒體採訪。

沖超後放了兩個月大假，現在歸隊之後感覺身體狀態如何呢？對此韓鵬說到：「假期里我們也都有自己的訓練計劃，根據教練給的任務，就像是家庭作業，我們都非常好的完成了作業。很長時間沒有放這麼久的假了，但是同時，假期里也從來沒有過這麼多的訓練。除了訓練的大部分時間陪家人陪孩子，有時候陪孩子比訓練還累。」

闊別兩個賽季重回中超再回到中超賽場，作為一名老將是什麼感覺？對此韓鵬回答到：「更多的是期待，重新回到中超，對於我的隊友來說他們經歷了2015年的降級痛苦，他們也會更加珍惜中超比賽的機會。」

作為一名老將，新賽季在隊內地位會是什麼樣呢？面對這個問題，韓鵬也是實話實說：「對我來說年齡也大了，只有通過自己的努力訓練才能爭取到更多的上場時間。」（於靜）