日期:12月26日消息，CBA全明星投票繼續進行中，在今天的得票情況中，山東隊的丁彥雨航已經跌出了北區前分組的前五名，而八一隊的後衛阿爾斯蘭在南區後衛組中排名最高。

北區後衛組排名前三的是郭艾倫（遼寧）、趙繼偉（遼寧）和方碩（北京），前鋒組排名前三的是翟曉川（北京）、阿巴斯（北控）和李曉旭（遼寧），山東隊的人氣球星丁彥雨航跌出前五名令人意外。北區中鋒組前三名為韓德君（遼寧）、蘭德里（吉林）、蘭多夫（北控）。

南區後衛組排名前三的是阿爾斯蘭（八一）、趙睿（廣東）和帕戈（同曦），前分組排名前三的是周鵬（廣東）、巴赫拉米（同曦）和任駿飛（廣東），中鋒組前三名為易建聯（廣東）、唐正東（同曦）、柳偉（江蘇），廣廈的胡金秋排名第五。

目前南北區所有球員得票前三名的分別是：第一郭艾倫（61844票）、第二趙繼偉（60239票）、第三易建聯（60195票）。

（嘀嗒）