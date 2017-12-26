12月26日，2018-2019年度國家男子橋牌隊選拔賽在浙江寧波落下帷幕，由石正鈞、鞠傳成、施豪軍、庄則軍、楊立新、陳崗組成的錦爍橋牌俱樂部隊在決賽中戰勝深圳棋院隊，成為了國家橋牌男子一隊，深圳棋院隊為國家二隊。

選拔賽共有十支隊伍參加，最終錦爍橋牌俱樂部隊和深圳棋院隊一路過關斬將，晉級決賽。根據競賽辦法，決賽共打8節，每節16副牌。決賽首日，前兩節錦爍分別以51：29、49：16領先對手，比分領先55個點，第三節深圳棋院50：19將比分差距縮小至落後24個點。第二天三節的比拼，錦爍對深圳棋院的比分分別為38：14、18：23、28：16，當天比賽結束，錦爍總比分203：148領先深圳棋院55個點。最後一天的比賽，第7節，錦爍繼續擴大戰果47：17將比分差距又擴大了30個點，最後一節深圳棋院棄權，錦爍以總比分250：165戰勝對手，獲得了決賽的勝利，成為了新的國家橋牌男子一隊。深圳棋院成為國家男子二隊，入選隊員為：李欣、趙雁培、張偉、劉鈞。

賽后，國家體育總局棋牌運動管理中心副主任、中國橋牌協會副主席陳澤蘭對國家橋牌男子一、二隊提出希望，她表示，本屆選拔賽得到了橋牌界的廣泛關注，隨著比賽的圓滿結束，產生了新的國家男子一、二隊。2018年橋牌首次進入了亞運會，還有世錦賽的巨大考驗，國家隊肩負的任務十分艱巨，中國橋協將提供全方位的支持，以做好備戰工作。陳主任特別指出，要加強國家隊的思想建設，隊伍要有自己的靈魂、品質和風格，要建設團結奮進、有戰鬥力的隊伍，以希望2018年在美國舉辦的世錦賽中取得新的突破。此外，陳澤蘭主任表示，深圳棋院隊憑藉不俗的表現成為了國家二隊，這支年輕的隊伍已經成為了新的生力軍，有著令人欣喜的表現，希望二隊繼續努力，能夠取得更多的好成績，中國橋協也將為國家二隊提供更多的支持和機會。

根據選拔辦法，國家一隊將代表國家隊參加周期內的世界錦標賽和洲際比賽，並代表國家一隊參加周期內的其他國際橋牌賽事。國家二隊參加周期內允許參加的世界或洲際錦標賽和其他國際橋牌賽事；在國家一隊因故無法參加周期內的世界錦標賽、洲際比賽和其他國際比賽時，擁有優先遞補權；並擁有成為國家男子橋牌隊的挑戰權。

選拔賽由中國橋牌協會主辦，寧波市橋牌協會、寧波市江北區體育局承辦，寧波富邦蓀湖山莊有限公司、寧波市江北區甬江街道辦事處協辦。