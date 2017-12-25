中新網12月25日電 據外媒報導，近年來，德國不斷有針對伊斯蘭極端分子的搜捕行動，還有警方挫敗恐怖襲擊陰謀的消息見諸報端。2017年，德國聯邦檢察院面對堆積如山的涉恐案件應對乏力，只好將部分案件下派給各州。那德國的司法部門到底還能不能勝任自己的職責？

據悉，2017年，德國聯邦總檢察長受理的恐怖主義訴訟案件數量比去年明顯增加。根據聯邦檢察院一位發言人透露，今年新增的涉嫌恐怖主義犯罪立案數量約為1200起，其中有大約1000起案件有極端伊斯蘭主義背景。

資料圖：當地時間11月28日，德國多地聖誕市場吸引大批民眾前往購物，警方嚴密布防防止襲擊。圖為德國多特蒙德市警察持衝鋒槍在聖誕市場內巡邏。

這一數字比去年相比翻了數倍：2016年新增涉恐案件還只有250起左右，其中200起有伊斯蘭極端背景。由於案件堆積嚴重，聯邦檢察院不得不將超過三分之一的案件分派到各州的刑事檢察機關去處理。但是據德國法官聯合會表示，其實地方司法機關也已經是滿負荷運轉了。

聯邦檢察院是德國最高刑事訴訟機關，它負責審理涉及對內和對外國家安全的重大案件--其中也包括涉恐案件。而那些「重要性略低」的案件，聯邦檢察院可以在立案和審核之後移交給各州的司法機關進一步審理。如今這種下派的案件數量越來越多。

據聯邦檢察院提供的數據，2017年有大約450起案件移交給各州審理，其中將近98%都有伊斯蘭主義背景。德國法官聯合會聯邦主席雷貝恩(Sven Rebehn)表示，這一數量遠遠超出過去歷年紀錄。其中受理這些下派案件最多的就是杜塞爾多夫、柏林、法蘭克福和漢堡的司法機構。

恐怖主義案例激增 德司法機關急缺人手

雷貝恩強調，各州負責國家安全保護的檢察院如今在自己管轄範圍內的涉恐案件也在不斷增長，比如針對參加恐怖分子訓練營、曾去過戰亂地區或者為恐怖主義籌集資金的嫌疑人等的訴訟案件。「在此之上，還要加上聯邦總檢察長下派的案件。」

據稱，德國司法機構將恐怖主義案件列為最優先處理案件。為了加強各州在國家安全保護領域的工作力度，目前有不少其他領域的檢察官被抽調過來協助辦案。雷貝恩表示，對於各州檢察院來說，短期內填補這些空缺是非常困難的。「現在各地情況都在吃緊。」雷貝恩還補充道，聯邦檢察院也是高負荷運轉。在這種情況下，必須緊急招聘更多刑事訴訟領域的司法專業人員。

其實較長一段時間以來，德國法官聯合會已經在抱怨司法部門人手稀缺的問題了。這導致案件審理過程越來越長--有時候甚至因為時間過長，導致被告被拘留的時間超出了規定，不得不將其釋放。

根據該協會的計算，德國大概需要額外增加2000名法官和檢察官。雷貝恩警告道，如果政界再不做出應對措施的話，未來幾年的形勢將會更加嚴峻，因為司法界即將迎來一個退休高峰期。