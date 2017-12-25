中新網12月25日電 據日本共同社報導，日本防衛省正把將來在海上自衛隊直升機護衛艦上的運用也納入視野，開始全面探討引進能短距離起飛的F-35B戰機。

目前，日本政府內出現了把已決定引進的空軍式樣的42架F-35A部分變更為B型的方案，以及另外追加購買的方案，還考慮把相關內容寫入明年後半年將修改的日本《防衛計劃大綱》。

據報導，搭載戰機的艦艇即使是護衛艦，在軍事上也被定位為「航母」，與因為超過自衛所需必要最小限度而不允許保有攻擊性航母這一日本政府一貫見解之間的統一性將成為問題。目前設想的是在跑道較短的南西諸島運用，將來考慮改造或是新建直升機護衛艦。

據悉，F-35B是日本航空自衛隊將引進的A型的衍生機型，美海軍陸戰隊有部署。為了搭載到甲板較航母更窄的用於登陸作戰的兩棲攻擊艦上，F-35B可短距離起飛，並能像「魚鷹」直升機一樣垂直著陸。該機還擁有不易被雷達捕捉的高端隱形性能。

日本防衛省認為，通過引進F-35B，除了沖繩縣的宮古、石垣、與那國島外，空自戰機還能使用南大東島和北大東島的各機場執行警戒監視任務，活動範圍將擴大。實際使用哪個機場，預計將與當地進行磋商。

另外，日本將來計劃把直升機護衛艦「出雲」號、「加賀」號等艦首改造成易於戰機起飛的跳板，甲板塗上耐熱塗料。除了通過增設或完善航空燃料儲存罐和彈藥庫、改進管制功能等，將其作為能夠搭載F-35B的「輕航母」運用的構想外，還有方案提出新建兩棲攻擊艦。

報導指出，在日本南西諸島，僅有下地島機場(沖繩縣宮古市)設有可供F-15等空自戰機起飛的3000米級跑道。但根據1971年日本政府與當時的琉球政府簽署的備忘錄，該機場不允許非民航飛機使用。