根據《明尼亞波利斯明星論壇報》記者Lavelle Neal報導，雙城對前遊騎兵重砲Mike Napoli(拿坡里)很有興趣，今年進入自由市場的他，上賽季敲出29轟、並打回66分打點。

Neal在文中指出，雙城目前缺少右打重砲，以及一名老經驗、並擁有領導能力的球員，Napoli是不錯的選擇，不過除了他們之外，大都會似乎也有意延攬這位強打一壘手。

雙城今年在自由市場上的動作相當積極，對很多球員都感興趣，除了掀起熱潮的大谷翔平外，還包括日籍強投達比修有、剛加入費城人的重砲Carlos Santana等等，不過身為小市場球隊的他們，目前還沒有太多的進展。

36歲的Napoli，上賽季長打實力仍有一定的水準，不過打擊率低到只有1成93，上壘率也是不及格的2成85，吞下163次三振卻僅有49次保送，打擊能力退化不少。若他最終確定加盟雙城，實質能給球隊帶來多少的貢獻，要打上一個問號。