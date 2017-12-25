唐綺陽星座運勢周報／魔羯被看好受金主挹注NOWnews今日新聞 (2017-12-25 09:50)
【唐綺陽星座運勢周報12/25-12/31】
重要星象：太陽魔羯，水星順行，火合木星，日、金、土、冥都在魔羯
本周太陽進入魔羯，由於處在開創度數，該翻臉的事可能就在此時正式破局。水星開始順行，事情已經歷深切的檢討、缺點被人指正、並體會到自己過去的錯誤，此刻是改正錯誤的好時機。火星合相木星，適合重新開始，拿出勇氣進行大改變。太陽、土星、冥王都在魔羯，金星則在這一周也進入魔羯座，魔羯會受到金星的庇護與啟發。
工作注意：金牛、雙子、魔羯、水瓶
金牛：上位者有員工問題
雙子：驛馬星動，有出差奔波的機會
魔羯：被看好而受金主的挹注
水瓶：有女性貴人提攜的機會
感情注意：白羊、巨蟹、處女、射手
白羊：不要忽略另一半
巨蟹：有奇怪桃花出現，宜多觀察
處女：感情上不要過於要求對方
射手：有聚少離多的情況
金錢注意：獅子、天蠍
獅子：小心破財，不要衝動購物
天蠍：要注意消費、理財上的糾紛
健康注意：天秤、雙魚
天秤：有機會改善健康狀況
雙魚：別太勞累，當心內分泌失調
周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道
https://www.youtube.com/watch?v=nuMR0fDJemw
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【CHANEL 香奈兒】A84198 雙C Logo 牛皮銀釦釦式卡片零錢包
- 吉加吉 穗寶康 高密度 記憶厚床 SBC-8004 (雙人加大6尺)
- 【GREEGREEN】雙11超值組合(不鏽鋼菜刀+三段式磨刀器+竹木
- EMPORIO ARMANI 貴族氣息男性不鏽鋼手錶-湛藍面(AR2477)/42
- satana -閱讀愛簡練率性公事包-亮棕色
- 【12/7-2/12出發】釜山伊甸園滑雪美食SPA4日(純釜山滑雪包
- 【ABBR】北歐瑞典設計新一代鋁合金光學眼鏡(槍色 CL-01-001
- 【克萊亞KERAIA】雙色配色羊毛外搭背心
- 【HAKERS】男款 City Smart羽絨外套(深藍)
- Thermaltake 曜越 拓荒者Pro 背光機械鍵盤Cherry 青軸
太驚悚 黃安轉性愛上蔡英文【NOWnews今日新聞】
真善美二女兒海瑟孟席斯尤立奇過世【中央社】
超萌！子瑜5歲嫩照曝光 網狂讚：從小美到大【NOWnews今日新聞】
快訊【NOWnews今日新聞】
鄧超豪氣吞保險套 工作人員超淡定：好吃嗎？【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》