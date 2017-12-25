▲唐綺陽2017年星座運勢。（圖／大慕影藝提供，2017.12.03）

【唐綺陽星座運勢周報12/25-12/31】

重要星象：太陽魔羯，水星順行，火合木星，日、金、土、冥都在魔羯

本周太陽進入魔羯，由於處在開創度數，該翻臉的事可能就在此時正式破局。水星開始順行，事情已經歷深切的檢討、缺點被人指正、並體會到自己過去的錯誤，此刻是改正錯誤的好時機。火星合相木星，適合重新開始，拿出勇氣進行大改變。太陽、土星、冥王都在魔羯，金星則在這一周也進入魔羯座，魔羯會受到金星的庇護與啟發。



工作注意：金牛、雙子、魔羯、水瓶



金牛：上位者有員工問題



雙子：驛馬星動，有出差奔波的機會



魔羯：被看好而受金主的挹注



水瓶：有女性貴人提攜的機會







感情注意：白羊、巨蟹、處女、射手



白羊：不要忽略另一半



巨蟹：有奇怪桃花出現，宜多觀察



處女：感情上不要過於要求對方



射手：有聚少離多的情況







金錢注意：獅子、天蠍



獅子：小心破財，不要衝動購物



天蠍：要注意消費、理財上的糾紛







健康注意：天秤、雙魚



天秤：有機會改善健康狀況



雙魚：別太勞累，當心內分泌失調

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道



https://www.youtube.com/watch?v=nuMR0fDJemw