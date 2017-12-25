這些電影你看過幾部？

今天是聖誕節，12月的來到月底，代表今年又要結束了！回顧2017，一整年的精彩電影你看了幾部？什麼樣的電影是網友的最愛呢？

根據friDay影音資料顯示，本年度線上熱搜電影Top5，從第一名開始為《玩命關頭8》、《格雷的五十道陰影》、《屍速列車》、《紅衣小女孩》、《奇異博士》。尤其是《玩8》熱度超強，比起下個名次搜尋人次將近超過1倍。

現在DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO網路大數據》來調查，2017最強最狂的年度電影到底是哪一部！

軍艦島

將戰爭歷史呈現在觀眾眼前的一部電影，描述朝鮮日據時「端島（軍艦島）」中被強制徵召的朝鮮人，努力逃離日軍控制的過程。集結了黃晸玟、宋仲基、蘇志燮等實力演員，在韓國創下首日票房1.8億韓圓，打破《屍速列車》的驚人紀錄。

這部電影在觀影民眾間創下高討論度，同時引起國際注意，日本強調這樣的劇情是故事創作，韓國官方則認定此片紀實客觀。另外，中國也對此做了分析報導，指責日本不懂反省錯誤，應該公開道歉。

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可可夜總會

聽過「亡靈節」嗎？這部電影告訴你！一個墨西哥小男孩被家族禁止接觸音樂，但他對音樂卻有著無比熱情、夢想成為知名的歌手！直到亡靈節前一天，男孩發現自己的家族跟他心中的已故偶像竟然有關係？追著追著意外遇上過世的祖父與亡靈們，開始一趟神奇的追夢之旅！

親情、夢想的題材，或許聽起來有些老套，但是這部電影最被推崇的，正是這些趣味、動人的部分，還有圍繞著生死議題的設計，更讓很多觀眾哭著走出戲院，大力向朋友推薦「你一定要看看」！

神力女超人

2017年的DC年度大作，專門為神力女超人獨立的電影，這位富有魅力的女人，是一位來自亞馬遜族的公主，很有正義感的她，堅持站出來反對世界大戰，讓我們看見一位動人的新女性所擁有的面貌。

透過這部電影，一位漂亮、氣質的女演員出現在觀眾眼前！同時身為模特兒的以色列正妹「蓋兒加朵」，在《玩命關頭 8》就已逐漸受到矚目，演出神力女超人一腳更是瞬間就擄獲了全球影迷的目光，甚至還有將她幻想為女友、老婆的影片紛紛出爐！

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美女與野獸

迪士尼宣布翻拍這部作品《美女與野獸》，真人版由「妙麗」艾瑪華生演出時，簡直讓全世界的粉絲都興奮起來了！果然，漂亮的貝兒被讚為「神還原」的亮點，整體美術、動畫都相當考究，讓人彷彿進入美麗的童話世界。

原本因野獸暴怒的脾氣、可怕的外型被嚇到的貝兒，慢慢發現他心中溫情的一面，男方也被這氣質特殊、膽大心細的女孩吸引。一場美女與野獸的戀愛，加上隱藏版同志配角感情線，被讚為有思想、有場面的經典電影。

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解憂雜貨店

三個小偷在神秘的夜裡闖進一間荒廢的雜貨店，正當他們迷惘時，看到門口掉落一封「煩惱信」，莫名開始一段穿梭時空的奇妙經歷。原來這間店的原主人曾經開放讓人投遞信件，隔天回信便會在店家後面的牛奶箱裡出現，寫著主人用心建議的答案，成為這一切牽連的開端。

「這個世界上，有沒有你存在的痕跡？你的所作所為，對別人造成的影響是好是壞？」或許人的一生中追尋的問題沒有標準答案，但在這部電影中，你可以看到生命的動人片刻、體會人與人之間的交流，然後流淚體會到，原來你所做的一切，都會成為有意義的事。

除了今年推出、在影院大放異彩的電影，許多2016年的知名電影也持續獲得搜尋討論，成為2017年線上超級熱播片！

DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》分析，以及friDay影音的收視數據，綜合排名調查出哪些電影是超過一年，到現在還是燒燙燙超搶手的強片，值得你一看再看，而且現在線上就能看！

樓下的房客

國片電影類型大突破！被譽為「有別於以往小清新的校園青春故事」，改編自九把刀的小說《樓下的房客》，用深沉的故事來探討人性黑暗面。

任達華、邵雨薇的選角令人驚豔，驚悚懸疑的氛圍也被讚為引人入勝的設計。當時預告一釋出馬上掀起鄉民們一番討論，房客們都懷有不可告人的祕密，加上偷偷窺視他們的房東，緊張詭異的氣氛、微18禁的裸露場面、恐怖逼人的劇情，成為網友熱烈討論的國片！

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吃吃的愛

無關其他，就為了拍出一部為好友量身打造的電影，《ELLA》刊出了蔡康永寫給S的情書，相信看了會讓無數女生羨慕到哭。電影描述小S飾演的上官娣娣夢想成為大明星，不斷嘗試各種悽慘的臨演也甘願，而她和林志玲飾演的明星姊姊之間的互動，更成為本片最大看點。

結束一起走過12年的康熙，兩人從不熟到無話不談，蔡康永說這是他為S做的最後一件事，「有一種友情叫做蔡康永、小S」，這部電影恐怕就是這句話的最佳寫照！

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熔爐

沒有最黑暗，只有更黑暗！韓國電影《熔爐》翻拍自同名小說，講述某聾啞特殊教育學校學生，遭受校長與老師的虐待和性侵的真實事件，影響社會大眾對性侵問題的重視，成功促使韓國相關法律的修改。

電影雖在2011年已在韓國上映，但在孔劉演出《屍速列車》造成狂潮後，此部電影又再次被討論並在台灣上映。一件件讓人難受屏息的性侵案件，看著人性的醜陋，想到真實世界裡面真真切切上演．更讓人感到心碎與憤怒。

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樂來越愛你

浪漫的青春築夢過程，一定曾受到現實擠壓，一名落魄的爵士鋼琴家與默默無聞的女演員，在洛杉磯相遇相知，互相扶持鼓勵，談了一場美好的戀愛。

但是，只有夢想是不可能生存的，生活總有許多摩擦，即使再相愛的情侶，也無法抵抗壓力與挫折，兩人的關係逐漸崩裂，愛情與麵包的抉擇難道真的即將拆散兩個人......

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屍速列車

充滿殭屍的列車上，人性的故事正在發生。什麼是你最重要的東西？一個單親的父親帶著小孩，雖然不善表達，但種種行為都可以看出他對孩子的重視，

大難來襲，誰有資格先逃跑？其實你我都一樣。不管你是否位高權重，是否低端三流，生命就是平等的。看似絕望的場面，導演安排了希望在裡面，期盼能讓觀眾得到一些啟發。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年01月01日至2017年12月20日，近一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2017年度電影、2016延燒到2017的電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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