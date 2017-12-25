自從韋神從LOL職業轉型到絕地求生職業后，也像我們展示了什麼叫做天賦，這個遊戲天賦是我們怎麼都學不來的，隨著吃雞的大火大熱，韋神也成為了主播中的香餑餑，轉平台到虎牙之後，更是成為了個大主播爭相爭奪的對象！Miss就說過，韋神來虎牙就是帶我和小狗UZI吃雞的！韋神來到虎牙之後，第一個雙排的主播就是Miss，韋神帶Miss開啟了屠殺模式，一局殺了25個人，Miss殺了2個。我們也十分期待韋神和UZI一起吃雞，雖然現在還沒有一起玩過，但是兩人在同一個平台，並且關係很好，一定會一起玩的！

雖然看不到UZI和韋神一起玩，但我們能看到虎牙絕地四傻中UZI和Miss一起玩啊，UZI在直播中抵擋不住觀眾的熱情，發微信給Miss，邀請Miss一起吃雞，Miss看到微信后，當時Miss和酒神等主播在吃雞，因為自己車隊已經滿員了，所以Miss就以打比賽的藉口拒絕了UZI。

UZI聽到Miss在打比賽，UZI直呼：哇，Miss那麼菜還能打比賽啊，我是真的帶不動她！觀眾聽了哈哈大笑！但是粉絲是真的想看UZI和Miss雙排啊，於是觀眾又跑到Miss直播間刷，UZI是你菜！帶不動你！刷得太多了，Miss也看到了，便急忙回應，我是人滿了，並且小狗也有人一起玩啊，你們別帶節奏！觀眾只能無奈的嘆氣，又看不到絕地四傻合體了。

其實觀眾不用擔心虎牙絕地四傻不會合體啊，小狗現在處於休賽期，並且馬上來臨的德瑪西亞杯比賽UZI也不用上場，因為UZI真的一身傷病，現在處於休賽期就要好好的休息，不能太過勞累，要為S8做準備！其他都是虎牙的主播，所以我們在UZI的休賽期一定能看到絕地四傻合體的！

還有很多人想看UZI和韋神一起吃雞，但是UZI說自己技術太菜了，和韋神一起玩沒有遊戲體驗，並且韋神分段太高了。所以UZI近些日子在苦練吃雞技術，並且有了很大的進步了！我們也不得不佩服UZI和韋神這樣的天賦型選手，雖然操作上差了一點，但是UZI的意識和大局觀還是很強的，在魚龍混雜的P城，UZI也是完成了P城十殺成就，並且單局殺了十八個人！雖然沒有吃到雞，但是UZI的技術是真的進步了呢！

看來UZI苦練技術肯定是不想輸給別人，眾所周知UZI這樣的職業選手對於勝負看得十分重要的！相信UZI和韋神一起吃雞時候也能表現出自己的水平，誰帶誰吃雞還不一定呢！想看虎牙絕地四傻一起吃雞的，想看UZI和韋神一起吃雞的，一定要關注虎牙TV，不要錯過啦！虎牙TV超清8M藍光直播，享受不一樣的視覺衝擊！