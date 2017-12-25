絕地四傻UZI：Miss太菜了 帶不動她！北京新浪網 (2017-12-25 09:52)
自從韋神從LOL職業轉型到絕地求生職業后，也像我們展示了什麼叫做天賦，這個遊戲天賦是我們怎麼都學不來的，隨著吃雞的大火大熱，韋神也成為了主播中的香餑餑，轉平台到虎牙之後，更是成為了個大主播爭相爭奪的對象！Miss就說過，韋神來虎牙就是帶我和小狗UZI吃雞的！韋神來到虎牙之後，第一個雙排的主播就是Miss，韋神帶Miss開啟了屠殺模式，一局殺了25個人，Miss殺了2個。我們也十分期待韋神和UZI一起吃雞，雖然現在還沒有一起玩過，但是兩人在同一個平台，並且關係很好，一定會一起玩的！
雖然看不到UZI和韋神一起玩，但我們能看到虎牙絕地四傻中UZI和Miss一起玩啊，UZI在直播中抵擋不住觀眾的熱情，發微信給Miss，邀請Miss一起吃雞，Miss看到微信后，當時Miss和酒神等主播在吃雞，因為自己車隊已經滿員了，所以Miss就以打比賽的藉口拒絕了UZI。
UZI聽到Miss在打比賽，UZI直呼：哇，Miss那麼菜還能打比賽啊，我是真的帶不動她！觀眾聽了哈哈大笑！但是粉絲是真的想看UZI和Miss雙排啊，於是觀眾又跑到Miss直播間刷，UZI是你菜！帶不動你！刷得太多了，Miss也看到了，便急忙回應，我是人滿了，並且小狗也有人一起玩啊，你們別帶節奏！觀眾只能無奈的嘆氣，又看不到絕地四傻合體了。
其實觀眾不用擔心虎牙絕地四傻不會合體啊，小狗現在處於休賽期，並且馬上來臨的德瑪西亞杯比賽UZI也不用上場，因為UZI真的一身傷病，現在處於休賽期就要好好的休息，不能太過勞累，要為S8做準備！其他都是虎牙的主播，所以我們在UZI的休賽期一定能看到絕地四傻合體的！
還有很多人想看UZI和韋神一起吃雞，但是UZI說自己技術太菜了，和韋神一起玩沒有遊戲體驗，並且韋神分段太高了。所以UZI近些日子在苦練吃雞技術，並且有了很大的進步了！我們也不得不佩服UZI和韋神這樣的天賦型選手，雖然操作上差了一點，但是UZI的意識和大局觀還是很強的，在魚龍混雜的P城，UZI也是完成了P城十殺成就，並且單局殺了十八個人！雖然沒有吃到雞，但是UZI的技術是真的進步了呢！
看來UZI苦練技術肯定是不想輸給別人，眾所周知UZI這樣的職業選手對於勝負看得十分重要的！相信UZI和韋神一起吃雞時候也能表現出自己的水平，誰帶誰吃雞還不一定呢！想看虎牙絕地四傻一起吃雞的，想看UZI和韋神一起吃雞的，一定要關注虎牙TV，不要錯過啦！虎牙TV超清8M藍光直播，享受不一樣的視覺衝擊！
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- SONY 75吋 4K HDR 聯網 液晶電視 KD-75X9400E
- 【美國 Coleman】40周年限定款 286氣化燈.露營燈.野營燈.野
- 【CFPC】視界 智慧型網路攝影機(三入組)
- AT HOME-瑞克7 尺梧桐鋸紋二門二抽長櫃
- 【self-portrait】長袖立領雪紡蕾絲拖地長洋裝 (黑色)
- 【Maserati Time】CIRCUITO 日期三針時尚腕錶 R8851127003(
- 【送 TESCOM負離子吹風機】ASUS K20CD G4560雙核小型電腦(G
- 台灣三洋5L三段定溫電熱水瓶(2級能效) SU-AP501T
- 【MULTEE摩堤_鑄鐵鍋系列】28cm 琺瑯鑄鐵橢圓鍋(經典紅)
- 【FILA】男平織鋪棉外套-米白(1JKR-5102-IV)
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》