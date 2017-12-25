《絕地求生》1.0上線，並開放了新地圖沙漠地圖，然而新地圖的上線並沒有受到好評，反而因為沙漠地圖太大，導致玩家經常跑毒致死，遊戲體驗極差，而且陽光刺眼，物資匱乏，BUG頻發等問題讓人玩家紛紛表示想退遊了。

大量的玩家在微博、steam上呼籲吁官方開放自由選擇地圖的功能，今天，《絕地求生》遊戲官方微博發文表示已經發現Miramar地圖被選擇的機率比原來設定的數值高的問題，並正在修復。

官方表示正在緊急維護，廣大網友似乎並不滿足調整概率這一「簡單」的修改，紛紛表示希望官方出台一個自主選擇地圖的功能，小編也很疑惑，難道出一個自由選擇地圖的選項這麼困難嗎？

此外，新版本上線以來存在的最嚴重的問題就是伺服器卡頓問題，經常是落地之後走一步退三步，不知道藍洞官方何時才能修復這個問題呢？