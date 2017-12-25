DNF玩家打造出國服第一十字架 開出的價格讓人望而卻步北京新浪網 (2017-12-25 09:54)
奶爸是地下城與勇士中的一個輔助職業，這個職業非常的有意思，因為這個職業的輔助性是現在這款遊戲中最強的，所以玩這個職業的玩家人數，完全不亞於現在的超一線輸出職業的人數，而且很多熱衷於輔助職業的玩家，更是對奶爸這個職業進行大手筆的投入！於是現在的DNF出現了很多神奶，比如河南4區的國服第一體奶，體力高到爆表，吃一口可能就會制裁。
這個玩家今天，把自己的真·燃燒之血十字架給成功的增幅到了18，能把這個武器丟到18的奶爸，估計不簡單。經過我的了解，這個玩家從60版本就熱衷於奶爸職業，只不過那個時候，這個遊戲的團隊性還沒有現在這麼強，所以奶爸一直是被人忽視的職業，知道烏龜團本的出現，奶爸才真正意義的站起來了，應該說是所有輔助職業的崛起。
回歸正題，增幅18之後的十字架的體力加成如何呢？從圖片上我們可以看到，紅字的體力一共是543，加上基礎的73點體力，差不多六百多點，相當於兩個無盡右槽了吧？而且豬血十字架，完全可以媲美很多史詩十字架了，所以這個玩家剛把截圖放出來，就有很多奶爸玩家表示想收購這個武器。
當這個玩家表示想出售這個武器的時候，很多玩家自顧自的開出了價格，有人出50塊錢，也有人忍痛出60，還有人一口價八十塊錢，不過應該都只是開玩笑的，畢竟這個武器的體力加成非常的高，所以這個玩家就沒有搭理他們，直到有一個玩家認真表示想入手，並且詢問到跨幾的？這個玩家回復了十個字，讓人望而卻步！「北京一套房，少一塊磚，滾！」
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