絕地求生目前是一款人氣爆棚的遊戲，前幾天的大更新也讓人氣更上一個台階。反觀英雄聯盟。從2017年的上半年開始，人氣就已經走下坡路，官方各種活動出個不停，視圖挽回一些人氣的流失。近日，小智在直播中也談到了這個問題，並且表示「LOL官方讓自己8-11點的黃金時間別玩絕地求生，必須玩LOL。」

以下是小智原話：

今年吃雞火起來確實給一個本來平靜的直播圈掀起這麼大波瀾，一開始我玩絕地求生的時候沒多少人看，後來呢，發現觀眾人數有點超過英雄聯盟了，雖然不至於瞬間超越，但現在有這趨勢了。你們能明顯感覺到，11點之後玩絕地求生的時候人數比英雄聯盟要多。

作為LOL官方最喜愛、最在乎、最重點培養的主播，他們跟我原話這樣說的：你呀8點到11點不能吃雞。

我說那盧本偉他們都能吃呀，結果官方說，你和他們不一樣，我們不重點培養他，他頂多代言個廣告，那都不算重點，反正你不能吃。

我這心裏不得勁啊！這是多重點培養我？頒獎的時候一個變三個，重點培養我，視頻什麼的也不咋推我，後來我乾脆就不發了，這也太重點了 。

好事全是不重點，壞事全是重點，也挺能給我划重點的，MISS也該玩就玩，我看若風也該玩就玩。問題是你們LOL官方能重點培養我啥呢？

小智的這番話其實更多的是「抱怨」，畢竟我們都知道，在前不久前LOL舉辦的年度盛典頒獎中，本來年度優秀主播的獎項只有一個，但到頒獎的時候卻變成了三個，小智要說沒有怨氣肯定是假的。

而小智所說的視頻不給推薦呢，這個應該是很久之前的事情，畢竟小智已經很久沒出過視頻了。小智指的應該是當年每周一期的教學視頻。

而小智口中的盧本偉、Miss、若風等主播，從直播情況來看確實是不存在小智說的這個現象，8-11點的黃金時間也經常能看到他們吃雞，雖然現在某主播已經停播了！

如此看來，小智應該是被「官方針對」了，尤其最後那個「你們官方能重點培養我啥呢」，更是有種諷刺的味道。至於原因，這個應該不是一兩句能說清楚的。

話所如此，抱怨歸抱怨，小智嘴上不老實，但身體還是很誠實的。從目前來看，8-11點的黃金時間確實沒再見過小智玩絕地求生，每次玩也都是到深夜才開始玩絕地求生。所以還是應該為小智點讚的！