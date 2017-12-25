嗜血魔王末日 攻沙終結者傳奇大爆料北京新浪網 (2017-12-25 09:56)
有一天，我早早來到瑪法大陸，忽然間花花綠綠的稱號晃瞎了我的雙眼……可就在那「林志穎」同款稱號包圍中，我看到了TA，和周邊的稱號相比，TA是那樣的好清純好不做作……TA的名字就是——魔王終結者!據我所知，這個稱號不僅代表著內斂的實力，更代表著《攻沙》嗜血魔王的末日!到底是怎麼回事，一起強勢圍觀!
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每天準時入侵，誰被砍誰知道
《攻沙》嗜血魔王每天準時入侵，單槍匹馬而來，永遠在遠古神殿中等著瑪法勇者。凡是有膽量進入神殿的勇士，都能獲得泡點經驗。不過，嗜血魔王攻擊範圍巨大，可以全場遊走，專屬技能更是波及超大範圍，哪怕你只是泡點，也要千萬小心，萬一被魔王技能砍刀，重則喪命輕則絲血。
最後一擊論成敗，強者不一定是最後的勝者
其他BOSS都是看累計傷害論歸屬，但《攻沙》遠古神殿嗜血魔王，卻是看最後一擊論歸屬。所以，強大不一定是勝者，只有能夠使用巧技，給予嗜血魔王最後一擊的勇者才能獲得獨一無二的稱號——魔王終結者!
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