英雄救美923yx《武易》護送美女北京新浪網 (2017-12-25 09:56)
尊老愛幼是中華民族的傳統美德，那麼，美女有難，怎可不前來助一臂之力!在923yx《武易》中有一個護送美女玩法，在成功護送美女后，還有各種獎勵可以領取。還等什麼，快來英雄救美吧!
等級達到30級的英雄即可前往923yx《武易》中的邊界村的祭師處申請護送，普通玩家每天可護送3次，VIP玩家每天可以額外獲得多一次，可以護送4次。可護送美女共有白、旅、藍、紫、橙5種品質，默認為白色品質，可以消耗百花爭艷圖、禮券或元寶刷新美女品質，護送美女品質越高，獎勵越豐富。
在護送途中，美女的速度會調成與人物的移動速度一致。不過，在護送美女過程中，大家不能騎乘坐騎，也不能使用速傳功能、回城卷、NPC傳送功能、進入活動、進入副本、集結傳送、召喚傳送等傳送功能。另外，在每天的16：30—17：00護送美女，更可以獲得雙倍獎勵哦!
923yx平台旨在為遊戲玩家打造一個最實用的多元化遊戲娛樂導航平台，為玩家提供最便捷的遊戲導航服務以及最豐富的娛樂體驗。主推開天戰神BT、烈火封神、霸王之心、天神戰BT、戰天、七殺、神仙道、烈火戰神、屠龍傳說、武易等遊戲。
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