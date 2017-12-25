Wargaming公佈《坦克世界》1.0正式版：搭載新引擎 明年3月上線北京新浪網 (2017-12-25 09:55)
·新的《坦克世界》1.0版的畫面將全面提升，來看看新舊對比。
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·新的《坦克世界》1.0版除了畫質大幅提升外，音樂也做了大幅改善。
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