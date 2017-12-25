我們都知道兵符是很重要的，在古代它是傳達命令或調兵遣將所用的憑證。所以說，即使你是將軍也沒用，只有兵符在手，你才能調動兵力。在8090醉玲瓏中，玩家也能體會到這一玩法，我們一起來看看吧。

兵符的進階可提高兵符洗鍊屬性上限，最大攻擊，防禦，生命，閃避都會增加。兵符每天有3次免費洗鍊的機會，每天24點重置，兵符洗鍊有幾率提升或降低屬性，在洗鍊兵符的時候一定要記住，屬性提升的時候一定要保存。

每天除了三次的免費洗鍊的機會以外，還可以用銅錢洗鍊和元寶洗鍊，銅錢洗鍊每次需要消耗1000000銅錢，元寶洗鍊每次需要50元寶。每在線十分鐘可獲得300點兵符值，除了累積的兵符值外，還可以通過戰功令來升星，戰功令在碧血幽閣里打BOOS掉落。

兵符在遊戲裡是一件是在人物原有的屬性基礎上，提升人物屬性的上限，這樣就大大的提高了戰鬥力。每一階兵符的升星總共有五顆星，滿五顆星以後兵符就會進階到下一階。趕快來尋找你的兵符吧，有大用處哦。

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