說到跨服戰，43u《七絕》跨服戰還真不少，像跨服大逃殺、跨服銀礦、跨服1V1、跨服宗門戰、跨服BOSS只在43u《七絕》哦!人為財死鳥為食亡，要說最驚心動魄的跨服戰當屬跨服銀礦!畢竟錢財才是戰鬥的最大動力嘛!43u《七絕》跨服銀礦到底多激烈?看看便知曉!

43u《七絕》跨服銀礦會在每周一、三、五、日的15:00-17:00和20:00-22:00開啟，小夥伴達到60級就可以參與啦!每天只可以參與5次哦!活動期間進入戰場，江湖隨機分配陣營，每場戰鬥將持續15分鐘，但是小夥伴們只能進入己方所屬區的臨近位置哦!不能跨進其他礦區!

分為紅黃藍三個陣營的跨服銀礦可是激烈無比，在活動中，一不小心就被擊殺了，所以小夥伴們可千萬要小心其他玩家的攻擊。如果是等級很高的玩家就不僅不用擔心被秒而且你還可以去秒別人!在銀礦分布圖中，可直接進入箭頭指向的礦區進行佔領。

戰鬥結束時排名第一或者產出銀礦數量優先達到1500放入陣營將獲得勝利!而且在活動結束後會根據排名發放獎勵，假如出現並列第一的情況，則根據天命選中一個陣營作為第一名。出現並列第一的幾率還是很小的!

以上就是小編對43u《七絕》跨服銀礦爭奪戰的簡單介紹，希望我的介紹會幫助到小夥伴們哈!當然小編說的再多都不如小夥伴們親自到43u《七絕》遊戲中體驗一番來的直接，是不是這個理呢?

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