《4399醉玲瓏》的小夥伴們都知道，九蝠納財能在單位時間內出產大量的銅錢，激活九蝠納財中的胖蝠可以獲得更高的銅錢收益。例如，一個胖蝠的收益為1200銅幣/8秒，而兩個胖蝠的收益直接提升至150%，到達了1800銅幣/8秒。激活胖蝠需要消耗龍珠，那麼玩家們應該從哪裡獲取大量的胖蝠呢?

1、在線時間領取

玩家們的在線時間每到達1個小時，領取1個胖蝠，共計可以免費獲取15個，輕鬆將九蝠納財提升至2個胖蝠。配合首充贈送的10個胖蝠，就可以激活第三個胖蝠。

2、打BOSS掉落

玩家們通過擊殺BOSS也有幾率會掉落龍珠，綜合掉落率高達45%，大約兩隻BOSS就能獲取一個胖蝠。值得注意的是，低級BOSS掉落率較低而高級BOSS的掉落率較高，建議玩家們戰鬥力足夠的話優先挑戰高級BOSS。

《4399醉玲瓏》新服火爆開啟，時光倒轉，與詩同行!

電視劇同名頁游《4399醉玲瓏》，女主角劉詩詩傾力代言!遊戲場景、劇情、人物完全貼合影視劇。結合劇情遊戲獨創雙時空玩法，玩家身臨其境感受時空前後變化。遊戲職業巫女、玄甲、冥衣，技能主打組合技，組合連擊，爽快打擊感。登陸遊戲更有聖巫女鳳卿塵夥伴一路相伴相隨。

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