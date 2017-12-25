提高成功率 蘿蔔玩《刺影傳奇》裝備強化技巧北京新浪網 (2017-12-25 09:56)
裝備是遊戲中很基本的強化戰力方式，只要裝備上一件裝備，頓時實力高出不少。雖然這樣說起來很簡單，但是想搞到件的裝備卻不是簡單的事，需要不斷的強化。那麼，在蘿蔔玩《刺影傳奇》中，該如何強化裝備呢?
遊戲中，玩家打開鍛造系統，第一個頁簽即為強化頁面了，目前，遊戲中的裝備最高可強化至15。裝備強化成功優先會消耗綁定金幣，若是強化失敗則是不消耗金幣的。並且，強化失敗不掉級，但會扣一顆可強化的星級，使用元寶即可保證100%成功呢!但若遇到沒有可強化星級時，則可購買繼續強化哦。
蘿蔔玩《刺影傳奇》是一款傳奇類網頁遊戲，遊戲秉承最經典的戰、法、道三大職業設定，力求帶給玩家原汁原味的傳奇體驗。遊戲場景精美宏大，音效清晰逼真，營造出良好的遊戲氛圍，極具帶入感;華麗的技能和優良的操作手感帶來極致的戰鬥體驗，打怪PK更為爽快。在遊戲中，玩家將可以通過豐富的玩法修鍊獲得更強大的戰鬥力，通過經典刺激的挑戰BOSS獲取稀有的極品裝備，參與最激情的萬人城戰，回歸玩家心中那令人無比神往的熱血回憶。
蘿蔔玩《刺影傳奇》遊戲官網：http://www.luobowan.com/cycq/
刺影傳奇開服 更多
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