圍繞領地的戰爭對人們來說可謂是榮譽之戰。在《4399思美人》中，對領地的爭奪也是無法停歇。為幫會爭奪領地，贏取福利，刻不容緩!《4399思美人》領地戰一觸即發!

時間

1)每周一、周四20:00~20:30開啟;

2)如遇上開服第一天則不開啟領地戰。

參與規則

周日、周三幫會爭霸前9名的幫會可參與次日的領地戰。

分配規則

1)幫會爭霸1~3名為一組，參與第1~3城領地爭奪，按領地戰排名順序分配對應領地;

2)以此類推，幫會爭霸4~6名爭奪第4~6城，7~9名爭奪第7~9城。

玩法規則

1)進入戰場自動切換為幫會模式，幫會團結一致勝率更大喲;

2)運送物資、擊殺玩家、搶奪據點戰旗都可以增加積分;

3)搶奪戰旗為最終的勝利條件，不過必須要佔領據點的幫會才能參與搶奪戰旗;

4)每個幫會只能佔領一個據點，偷偷搶佔其他幫會的據點，也可以有效的限制對方搶奪戰旗;

5)佔領據點后，玩家死亡會在據點重生，方便快速到達中心戰旗區域爭奪。

勝利條件

1)活動結束時，佔領戰旗的幫會為本場的勝者，其餘幫會按領地積分排;

2)若無幫會佔領戰旗，則按領地積分高低排名。

積分規則

1)個人積分 = 擊殺玩家 + 運送物資 + 搶奪戰旗 + 搶奪據點

2)領地積分 = 擊殺玩家 + 運送物資 + 持續佔領據點和戰旗

3)佔領據點和戰旗后，能為幫會帶來持續的領地積分加成，這是取得勝利的關鍵因素

4)採集的物資有4種品質，品質越高，運送給軍需官后獎勵積分越多

獎勵規則

1)幫會佔領越高級的領地，每日可獲得領地福利越多，每日可領取的領地福利持續到下次領地戰之前;

2)領地戰結束后，幫主和成員都可獲得額外獎勵，佔領越高級領地，額外獎勵越豐富;

3)參與領地戰的玩家，個人積分達到一定值，可獲得積分獎勵。

《4399思美人》頁游是一款以戰國歷史為背景的ARPG遊戲，遊戲擁有大氣寫實的場景、精美細緻的人設、豐富多樣的玩法以及酣暢淋漓的戰鬥體驗，致力於為玩家打造一個凝聚真實血肉的風雲戰國時代。

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