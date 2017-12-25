一人我飲酒醉，醉把佳人成雙對，兩眼是獨相隨，我只求他日能雙歸……一個麥、一個攝像頭、一台電腦、一個平台，透過直播傳遞出的喊麥節奏，讓無數熱血中青年都陷入瘋狂。而在無數紅遍直播平台的喊麥中，關於傳奇的主題不勝枚舉。但是，玩傳奇遠比喊傳奇來的勁爆，特別是哥們網《攻沙》押鏢之路，更是勁爆中的原子彈!

有膽來押鏢，有本事就來劫鏢

瑪法大陸有多少兇險?沒人計算過，但每個人都記得走出安全區的那一瞬間屏幕黑白的畫面。而《攻沙》押鏢之路就是一次踏出安全區，走向目的地的冒險之旅。毫不誇張的說，這一路步步驚心步步驚情，下一個轉角說不定就有「一血」在等著你。不過，對於高手和投機者來說，押鏢之路卻是致富的捷徑，只要能劫下一趟橙色鏢，那絕對是三年不開張開張吃三年的節奏。

每天兩個時段，一早一晚雙倍押鏢

押鏢之路兇險無比，但無數玩家始終義無反顧，為什麼?很簡單，利益啊!《攻沙》當中，每天兩大雙倍押鏢時段，所有獎勵翻倍，你說爽不爽?可是，誘人的高額利益的背後，卻潛藏著無窮的兇險，有沒有實力護送鏢車走過沙巴克邁向終點，有沒有勇氣拿起武器幹掉所有障礙，還得看各位玩家的!

比傳奇喊麥更勁爆，哥們網《攻沙》押鏢之路揭秘。更多精彩內容，敬請期待哥們網《攻沙》!

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