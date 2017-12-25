鴻蒙現，隱龍破封。隱龍山莊，一個神秘的山莊，山莊中存有各種寶物，更有鴻蒙元氣。各位玩家們，若想去這個山莊瞧一瞧，那就來蘿蔔玩《烈火戰神》吧，這個山莊絕不會比避暑山庄遜色的哦，下面就和小編一起來看看吧!

蘿蔔玩《烈火戰神》玩家只要等級達到5轉50級，就可以通過土城進入隱龍山莊，當然，也可以憑藉傳送石或者是飛行鞋進入。隱龍山莊中有很多怪物存在，玩家只要擊殺怪物就有一定幾率得到高級裝備，不過也可能化成一股鴻蒙元氣。鴻蒙元氣出現后只會出現2分鐘，玩家可以直接採集元氣，不過這時候獲得的鴻蒙值是比較低的。

玩家在進入隱龍地宮后，有兩種方式可進入隱龍秘寶區，一是使用200元寶賄賂，二是通過武力硬闖。玩家在隱龍地宮中擊殺完boss還可以找到莊主的雕像，來召喚屠獠龍騎boss，其血量達到3000多萬，等級是95級，主要掉落的是隱龍秘寶和山莊寶箱。在鴻蒙元氣時使用「混沌珠」，即可完整收集，還能得到更多的鴻蒙值呢!

關於混沌珠，玩家可在山莊的NPC「山莊隱者」或「管家」處購買，玩家採集到的鴻蒙值也將會累積的顯示在玩家的角色面板中，地圖中的精英怪被擊殺，是有一定幾率可以保留屍體的，此時玩家可用洛陽鏟對屍體進行挖掘，每個屍體只能被挖掘5次，但是每個玩家對同一屍體只能挖掘一次，玩家在屍體中可獲得特戒等豐厚獎勵哦!

膽怯的人在危險前被嚇住了;懦弱的人在危險中被嚇住了;勇敢的人在危險過後被嚇住了。蘿蔔玩《烈火戰神》的玩家每一個都是勇士，不求像大師兄一樣勇敢聰慧，但是也要敢於挑戰自己哦!

蘿蔔玩《烈火戰神》遊戲官網：http://www.luobowan.com/lhzs

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