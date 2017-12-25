新手試煉場923yx《烈火戰神》妖月峽谷北京新浪網 (2017-12-25 09:56)
作為新手，剛到923yx《烈火戰神》中初來乍到是否感到物資匱乏，可以玩耍的地方很少?今天，小編就給新手小夥伴們推薦一個923yx《烈火戰神》中的好去處——妖月峽谷。妖月峽谷難度不高，非常適合做新手試煉場哦!
等級達到30級的小夥伴即可進入妖月峽谷副本，妖月峽谷為單人副本，每天可以免費進入2次。進入副本后，大家就可以充滿魔幻色彩的峽谷，中間一條盤旋向上延伸的狹長走道，四周是深不見底的峽谷。
妖月峽谷中一共有5波怪物，每波怪物共有6隻怪物，每波怪物都有1個精英怪和5個普通怪物。一路殺死這5波怪物后，會在地圖的很右側看到一個BOSS，擊殺后就可以獲得裝備獎勵。在開始斬妖除魔前，建議大家可以先在副本接引人處購買足夠的藥品哦!
923yx平台旨在為遊戲玩家打造一個最實用的多元化遊戲娛樂導航平台，為玩家提供最便捷的遊戲導航服務以及最豐富的娛樂體驗。主推開天戰神BT、烈火封神、霸王之心、天神戰BT、戰天、七殺、神仙道、烈火戰神、屠龍傳說、武易等遊戲。
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