《貪玩藍月》元素系統作為一大必備的系統，深受玩家喜愛，尤其在元素洗鍊玩法上，玩家們各有心得，今天就和大家介紹一下五行元素的玩法。

五行相剋相生，在遊戲中，五行相剋,即為角色攻擊屬性;五行相生，產生角色防禦屬性。玩家擁有什麼類型的五行元素，就能擁有相同種類的元素攻擊及防禦屬性。比如，玩家A命里多金，就自然擁有金元素的攻擊屬性或防禦屬性。遊戲中每一種五行元素都有星級之差，元素星級越高，攻防屬性就會有對應的更高數值。

精神的枷鎖被打破，力量就能得到最大釋放。當玩家的元素星級達到450星時，可以通過激活對應「元素靈魂鎖鏈」，從而在基礎元素攻防值之上，再增加200%的數值攻擊與防禦屬性。

元素洗鍊中另一項特殊設定就是寶物」鬥笠」。當玩家將鬥笠升到滿階12階時，就能將五行之術融匯貫通。擁有滿階「鬥笠」的玩家，可獲得60%的元素調和能力，調和效果是將玩家當前基礎元素攻擊的最高值，按比例共享到其他四種元素屬性當中。

元素防禦值的演算法與攻擊值演算法相同，屬性相同，攻擊值與防禦值，則互相抵消。五行屬性的大致玩法與規則，就是上述這些內容。

《貪玩藍月》是一款擁有張家輝、古天樂、孫紅雷三名男神級代言人的角色扮演類網頁遊戲，首度採用2.5D圖像技術，通過即時的光影成像技術，營造亦真亦幻的遊戲世界。突破以往網頁遊戲的桎梏，再度重現英雄合擊的經典版本，給玩家帶來全新的遊戲體驗。

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《貪玩藍月》官方網址：http://lanyue.tanwan.com/

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