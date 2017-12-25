《貪玩傳世》頁游中共有戰士、法師和道士三種職業，那麼法師究竟要怎麼玩呢?今天小編給大家帶來的正是《傳奇世界》網頁版法師職業玩法的進階攻略，快來看看吧!

《傳奇世界》網頁版法師職業練級速度快，技能多，攻擊手段也是花樣百出。因為擅長遠攻，因此在群體攻擊時可謂頗為得心應手。

而在PK戰鬥時則更多的使用群攻術，團戰中火牆和魔法盾更為實用。火牆可以分戰場，魔法盾則是進入屍王殿等PK地圖的必備技能。

其次就是裝備，因為裝備都是構成角色戰鬥力的基礎，所以我們在選擇裝備的時候，不僅要考慮裝備的基礎性、戰鬥力還要考慮它的價格。

因為法師職業比較血少脆皮，所以防禦的屬性是法師優先要考慮的一項。噬魂和五行被稱為《貪玩傳世》兩大法寶系統，玩家通過打副本、收集必要的材料，就能輕鬆提升。

在任何需要PK的時候下，都要先分析對手的實力。比如對手的是戰士，在和戰士直接走了2秒后，估計要直接換線，否則讓野蠻的戰士來一個衝撞，基本上就撲街了。

其二，在技能釋放上，大家都知道遊戲中的內功可以減免傷害，所以在出大技能直接打對面的時候，一定要先破內功。建議大家用冰咆哮消耗對方內力值，然後用流星火雨和寒冰破直接上，爭取不能秒也要打殘對面。

【《傳奇世界》網頁版介紹】

《傳奇世界》網頁版是由貪玩遊戲獨家代理的一款角色扮演類網頁遊戲。宏大的世界觀，將上古神話背景與遊戲體驗做了完美的結合，只有不斷歷練自己才能通過各種挑戰，順利擊殺精英、逼退對手，獲得珍稀獎勵、給力裝備，為征戰之途做好萬全的準備。豐富多樣的裝備，特效絢麗的技能，酣暢淋漓的戰鬥一定會讓你有絕佳的體驗。

《貪玩傳世》官網：http://cqsj.tanwan.com/

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