dbh123《熱血三國2》450服 熱血赤壁北京新浪網 (2017-12-25 09:56)
歷史中漢獻帝顛沛流離，飽受戰亂之苦。玩家將有機會在東北虎《熱血三國2》中遇到這位漢代末年的帝王，作為穿越時空的你，是選擇挾天子以令諸侯稱霸一方，還是光復漢室，重入洛陽?無論你的選擇是怎樣的，洛陽這座歷史名城都以做好準備，迎接新的主人與一段新的歷史。
東北虎娛樂(dbh123)《熱血三國2》雙線450服12月21日10:00榮耀開啟!為慶祝這一大作的誕生，官方將舉辦豐富多彩的活動，誠摯邀請每一位玩家加入到全新版本的東北虎娛樂(dbh123)《熱血三國2》盛宴中來!
【活動範圍】：東北虎娛樂(dbh123)《熱血三國2》所有伺服器
【活動規則】：活動期間以內，首次單筆充值達到100及以上平台幣，獎勵相對應數額檔次的平台幣;
【獎勵發放時間】：玩家充值后請與在線客服聯繫。
【注意事項】：
1、本活動只發放首次充值獎勵，多次充值不累計;
2、非首次充值賬號，不得參與此次活動;
3、實體卡充值不能參加本活動;
4、參加此活動玩家自動放棄其他所有平台特色活動;
5、參與本活動的玩家，充值的金額不累積計算到本平台其他充值活動中;
6、活動最終解釋權歸東北虎《熱血三國2》運營團隊所有
《東北虎熱血三國2》官方網站：http://www.dbh123.net/rxsg2/
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