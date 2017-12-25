玩遊戲，上51.com

51《散人傳說》最新更新的-龍之裝系統，當第一次看見這個新鮮的裝備出現之時就深深的被其外觀和屬性吸引了，這個龍之裝是通過跟4轉以上裝備融合才可以使用的，當然融合之後的屬性也非常的爆炸不但可以獲得其百分之130基礎屬性還可以使得該裝備死亡掉落幾率降低百分之40，其外觀很有很大的變化堪稱完美。就這樣一套的龍之裝誰不想要呢?

既然出了這個龍之裝很多小夥伴都迫不及待的想要獲得擁有它，不過這個不是想要就要隨時可以弄到的這個是需要特定的活動然後通過尋寶所獲得的。這個活動何時出這個就需要等待了，反正機不可失一旦出現就要抓住錯過就得在等許久。

這裏要跟各位小夥伴們說一個很重要的東西有關大家利益的問題，就是當你尋到了你期待已久的龍之裝之後不要迫不及待的去把他融合上去(融合龍之裝在沙漠土城的三味真火爐處)。這個融合是不收取任何手續費的，不過這個拆分是需要收一定的手續費的具體的在三味真火爐處都可以看到，所以小夥伴們就需要謹慎一點了一些垃圾裝備就沒必要去融合了，等裝備足夠滿意之後再去融合，土豪繞道。

51遊戲是一家集研發、運營、市場、客服等專業團隊共同打造的國內服務最好的遊戲平台。遊戲產品涉及傳統端游、網頁遊戲和手機遊戲，囊括了即時戰鬥、角色扮演、戰爭策略、模擬經營等各類經典之作。《鐵血皇城》、《秀麗江山》、《屠龍戰記》、《傳奇霸業》、《藍月傳奇》、《盜墓筆記》、《魔法王座》、《赤月傳說2》、《劍雨江湖》、《鐵騎衝鋒》、《天書世界》、《大天使之劍》、《烈焰》、《七殺》……依託數千萬活躍用戶，51遊戲力求打造成為國際一流的真人交友遊戲平台。

51《散人傳說》官網：http://sr.51.com/?xw

散人傳說開服 更多

？？？？07073遊戲網登載此文出於展示和傳遞更多信息的目的，並不代表讚同其觀點或證實其描述。如侵權請告知，馬上刪除。

原文地址：http://news.07073.com/zixun/1711764.html