你以為名為「大刀」的系統就一定是給你一把刀?太天真!

你以為名字里有個「大」字，它就一定很大?太天真!

哥們網《萬劍》大刀系統全揭秘，絕世名器閃亮登場，一個名叫大刀的系統它可能是暗器，一個名字里有大的玩法，它可能很小。

【有一把大刀的暗器】

忽然你的背包里出現一把刀，咻咻咻，一群人全死了，為什麼?因為這把刀就是「暗器」，敵人還來不及反應，就已經死了!哥們網《萬劍》神秘暗器系統，為玩家準備了十階暗器，其形態包含了玄針、毒鏢、飛刀等多重變化，更具備多屬性加成的功效，令你實力更上一層。

【防得住的是武器，防不住的才叫暗器】

普通的刀槍劍戟，你可以格擋、閃避，但是暗器無形無色無味見血封喉，你如何防得住?《萬劍》暗器系統不僅具備戰鬥加成功效，更能夠提升人物攻擊類屬性。也就是說，沒有暗器之前，你的攻擊能夠被防住，擁有暗器之後，你的攻擊想防真的很難!

【來啊，PK吧!】

攻擊到底強不強，上了戰場才知道。所以，當你擁有暗器之後，那就帶上它上PK戰場吧!雖然《萬劍》系統上並沒有說，但是通過實戰我們卻能明顯的感受到高等級暗器對於低等級的暗器有壓制，特別是PK雙方其他勢力均等的情況下，暗器的作用就更加明顯。畢竟有了高級暗器，你打別人一下相當於打N下!

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