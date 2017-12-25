平安夜傳災情：墨西哥載煙花製品卡車爆炸致4人死北京新浪網 (2017-12-25 09:34)
中新網12月25日電 據俄羅斯衛星網報導，墨西哥事故與安全專題網站Red113發佈消息稱，平安夜該國米卻肯州一輛載有煙花製品的小型卡車爆炸，造成至少4人喪生。
據網站消息，一輛載有危險品的卡車在帕茨誇羅與烏魯阿潘之間的公路上撞樹，隨後起火。
所有死者均為車內人員，其中3人在火災中被完全燒焦，汽車本身也被燒毀。
在習慣大規模燃放煙花慶祝一切節日的墨西哥，煙花製品爆炸對附近人員造成致命後果的事例並不鮮見。
3月，圖爾特佩克市危險品爆炸也造成4人喪生，2016年12月當地一座煙花市場發生爆炸，40多人喪生。
責任編輯：孔慶玲
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