中新網12月25日電 據俄羅斯衛星網報導，墨西哥事故與安全專題網站Red113發佈消息稱，平安夜該國米卻肯州一輛載有煙花製品的小型卡車爆炸，造成至少4人喪生。

據網站消息，一輛載有危險品的卡車在帕茨誇羅與烏魯阿潘之間的公路上撞樹，隨後起火。

所有死者均為車內人員，其中3人在火災中被完全燒焦，汽車本身也被燒毀。

在習慣大規模燃放煙花慶祝一切節日的墨西哥，煙花製品爆炸對附近人員造成致命後果的事例並不鮮見。

3月，圖爾特佩克市危險品爆炸也造成4人喪生，2016年12月當地一座煙花市場發生爆炸，40多人喪生。