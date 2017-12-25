中新網12月25日電 據外媒報導，當地時間22日，第一個不靠纜繩連接而在太空漫步的宇航員布魯斯 麥坎德利斯在加州與世長辭，終年80歲。

1984年2月，美國宇航員布魯斯 麥坎德利斯成為第一個不靠纜繩連接而在太空漫步的航天員。當時他使用了一個噴氣推進式背包，從「挑戰者號」太空穿梭機出發，一共漂浮了逾300英尺(約91.44米)。

當地時間22日，這位刷新人類歷史的宇航員在加州與世長辭，終年80歲。

麥坎德利斯在美國海軍學院時的同窗參議員麥凱恩形容，麥坎德利斯獨自一人漂浮在太空中的經典照片，啟發了美國多代人，令他們相信人類的潛能沒有極限。

麥坎德利2006年憶述當年太空漫步時說：「我經過訓練，當時只想迫不及待踏出穿梭機飛出去。我覺得十分舒適，但當時很冷，我的牙根打顫，身體發抖，不過我覺得這微不足道。」