希特勒昔日專屬座駕將拍賣 專家估價達700萬美元北京新浪網 (2017-12-25 09:34)
中新網12月25日電 據外媒報導，一家美國拍賣行表示，計劃拍賣納粹德國時期被希特勒用來閱兵的一輛「御用」汽車。這輛完全修復的大馬力賓士車據稱估價高達700萬美元。
報導稱，總部位於美國亞利桑那州的世界拍賣行(Worldwide Auctioneers)將計劃在下個月拍賣這輛賓士車。該行公佈了厚達54頁的文件，以求證明這輛車是由納粹德國元首希特勒訂購，並專門為其打造和供其使用的。
拍賣行公佈的文件集中包括一些信件，記述二戰結束時這輛車被繳獲，並供駐紮在法國勒阿弗爾(Le Havre)美國軍警使用。
不過，這家拍賣行並沒有為這輛車提供估價，但美國福克斯新聞引述匿名古董車估價專家稱，這輛車的價值可能在500萬到700萬美元之間。
據悉，賓士K700K敞篷車目前存世僅有5輛，計劃拍賣的這輛曾在多次巡遊活動及世界各地的博物館中展出，並曾是一些世界知名收藏家的藏品。
按計劃，該車將在明年1月17日拍賣。
責任編輯：孔慶玲
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ACER ES1-111．Acer 筆電 變壓器．acer 筆電 電池．ACER E5-771G-51EA．ACER VN7-591G-79MX．acer 筆電 輕薄．ACER 筆電 5750ZG．ACER e3-111．ACER 筆電電池 4720．ACER 筆電電池 5742．Acer 筆電 10.1吋．acer 筆電 14吋．宏碁 ACER 筆電．ACER 筆電電池 5738．ACER 筆電電池 aspire．ACER 筆電電池．acer 筆電 記憶體 2G．i7 筆電．i7 acer 筆電．acer 筆電 4752g．Acer 筆電 19V 變壓器．asus 14吋 X450JN 筆電．ACER 筆電鍵盤．ACER 筆電變壓器．acer 筆電包．acer 筆電 記憶體．acer 筆電 4720．acer 筆電 D257．筆電 i5．Acer Liquid 皮套
- 【ASUS 華碩】VivoPC GR8 II i5 電競迷你電腦(i5-7400/16G/
- 【Tiger Family】小貴族超輕量護脊書包-萌萌小馬(1-2年級)
- 《BN-HOME》 WEIMAR 威瑪北歐摩登皮沙發(升級版-獨立筒1+2+
- 【團購一入】OutdoorBase 歡樂時光充氣床L號
- AS-歐伊希5尺雙人床頭片
- Victoria Beckham維多利亞貝克漢 經典飛官墨鏡/Loop Aviato
- Dennibella 丹妮貝拉-菱格壓紋真皮手提斜背包-繽紛橘
- 【摩奇X】挺魔力大V背 D-F罩杯內衣(棕)-機能型內衣
- 送高級美食鍋【歌林KOLIN】3.5KG單槽洗衣機(BW-35S03)
- 【預購CK】2017男品味彈力棉白色三角內著3件組-網(預購)
菲律賓大火零存活率 杜特爾特視察落淚【北京新浪網】
日本天皇慶生竟默許分裂中國行動【北京新浪網】
女兒男友疑新納粹 父母介入遭槍殺【中央社】
金正恩：大膽果敢作戰 建設強國【中廣新聞網】
暴風雪將襲擊日本北海道等地 政府發佈雪崩預警【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》