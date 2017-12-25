中新網12月25日電 據外媒報導，一家美國拍賣行表示，計劃拍賣納粹德國時期被希特勒用來閱兵的一輛「御用」汽車。這輛完全修復的大馬力賓士車據稱估價高達700萬美元。

報導稱，總部位於美國亞利桑那州的世界拍賣行(Worldwide Auctioneers)將計劃在下個月拍賣這輛賓士車。該行公佈了厚達54頁的文件，以求證明這輛車是由納粹德國元首希特勒訂購，並專門為其打造和供其使用的。

拍賣行公佈的文件集中包括一些信件，記述二戰結束時這輛車被繳獲，並供駐紮在法國勒阿弗爾(Le Havre)美國軍警使用。

不過，這家拍賣行並沒有為這輛車提供估價，但美國福克斯新聞引述匿名古董車估價專家稱，這輛車的價值可能在500萬到700萬美元之間。

據悉，賓士K700K敞篷車目前存世僅有5輛，計劃拍賣的這輛曾在多次巡遊活動及世界各地的博物館中展出，並曾是一些世界知名收藏家的藏品。

按計劃，該車將在明年1月17日拍賣。