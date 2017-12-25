[環球網綜合報導]據韓聯社25日報導，韓國檢方26日將對前總統朴槿惠進行「獄中調查」，其涉嫌收受國家情報院40億韓幣的特殊活動費。

首爾中央地方檢察廳特殊3部的兩名檢察官和兩名偵查官將於26日上午前往朴槿惠所在的首爾拘留所對其進行調查。

韓國檢方曾在22日傳喚朴槿惠，但她以身體原因等拒絕出席，導致調查落空。檢方認為即使再次通報傳喚，朴槿惠出席的可能性也很小，所以準備在拘留所設置臨時調查室等進行調查。

檢方此次調查將首先詢問，朴槿惠收受國情院特殊活動費的目的，以及資金流向等問題。