朴槿惠將被「獄中調查」 曾因身體原因拒檢方傳喚北京新浪網 (2017-12-25 09:34)
[環球網綜合報導]據韓聯社25日報導，韓國檢方26日將對前總統朴槿惠進行「獄中調查」，其涉嫌收受國家情報院40億韓幣的特殊活動費。
首爾中央地方檢察廳特殊3部的兩名檢察官和兩名偵查官將於26日上午前往朴槿惠所在的首爾拘留所對其進行調查。
韓國檢方曾在22日傳喚朴槿惠，但她以身體原因等拒絕出席，導致調查落空。檢方認為即使再次通報傳喚，朴槿惠出席的可能性也很小，所以準備在拘留所設置臨時調查室等進行調查。
檢方此次調查將首先詢問，朴槿惠收受國情院特殊活動費的目的，以及資金流向等問題。
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