「肝若不好人生是黑白的！」這句話一點也不誇張，肝臟不單只是人體最大的器官，更扮演著協助代謝老廢物質、毒素的重要角色。但由於肝臟沒有痛覺神經，因此當不適症狀出現時，往往病情已十分嚴重。想要保護自己的「小心肝」該怎麼做？專家表示，日常飲食中少碰反式脂肪、重鹹等5大類食物，就是養肝關鍵！

別小看肝病威脅！十大死因排行榜少不了它

台灣不僅是肝病的高盛行區，肝癌、肝硬化及慢性肝炎，更是幾乎年年名列國人十大死因排行榜！到底為什麼肝病對人體危害這麼大呢？這是因為人體肝臟上並沒有痛覺神經的分布，在初期發炎時，多半不會有顯著的不適及症狀產生。

且當肝臟發炎問題未即時發現，加以控制、治療，便會進一步演變成肝硬化；而一旦進入肝硬化進程，目前尚未有相關藥物可讓肝臟硬化部位復原。若硬化情形嚴重，更有演變成肝癌的風險，其嚴重性不容小覷！

5大禁忌食物

因此，平時養成良好的護肝習慣非常重要！至於，想要避免肝臟發炎該怎麼做？美國知名營養師克里斯汀‧柯爾派翠克（Kristin Kirkpatrick）與胃腸肝膽科醫師易普欣‧漢諾納（Ibrahim Hanouneh），在共同著作的《28天消除脂肪肝》一書中提到，日常飲食適度避免、減少下列5大類禁忌食物的攝取是關鍵：

「肝若不好人生是黑白的！」這句話一點也不誇張，肝臟不單只是人體最大的器官，更扮演著協助代謝老廢物質、毒素的重要角色。

禁忌食物1／糖或糖漿：

糖、蜂蜜、甘蔗汁、濃縮果汁、各式各樣的糖漿，過食都容易造成血糖和胰島素快速飆升，對肝臟產生直接性的壓力。其中果糖（fructose）更算是眾甜味劑中，對肝臟健康威脅最大的一項。因為一旦人體吃進加工過的果糖（例如，高果糖玉米糖漿、結晶狀果糖）後，便會直接在肝臟轉化成脂肪，進而增加肝臟進一步發炎或損傷的風險。

禁忌食物2／過量飲酒：

偶爾小酌1杯紅酒無傷大雅，但是飲用過量的酒精，就會對肝臟造成負擔。原則上，成年女性每天喝超過1杯酒就叫做「過量飲酒」，男性則為2杯。（1杯酒的定義通常為：啤酒355毫升、紅酒148毫升、蒸餾酒44毫升。）

禁忌食物3／反式脂肪：

以營養層面來說，經常出現在烘焙包裝食品中的反式脂肪，目前尚未被發現任何可取之處。且根據2010年辛辛那提大學醫學院（University of Cincinnati College of Medicine）的研究更指出，飲食中攝取過多反式脂肪，易導致肝纖維化的發生。

禁忌食物4／高鈉重鹹：

對肝臟已經出現損傷的人來說，日常飲食攝取過多的鈉，更會加重肝臟負擔。而大部分加工食品的鈉含量都不低，例如，罐頭濃湯、沙拉醬，以及洋芋片等鹹餅乾，都是高鈉食物的一員。所以，建議想要減少鈉鹽攝取，應謹守「多吃全食物、少吃加工食品」的飲食原則。

禁忌食物5／精緻穀類：

基本上任何穀物被精製後，它們本來擁有的營養素，都會隨著纖維素一併消失，只剩下大量的澱粉。此時，再攝入這些精製穀物，就像是直接吃糖一樣，容易造成人體血糖和胰島素的濃度出現大幅波動，對肝臟產生直接性的壓力。因此，精緻澱粉、穀類建議適量攝取為妙。

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