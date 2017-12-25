墨西哥載有煙花製品卡車爆炸 致4人死亡北京新浪網 (2017-12-25 09:43)
【環球網綜合報導】俄羅斯衛星通訊社援引墨西哥事故安全與專題網站Red131消息稱，當地時間12月24日，墨西哥米卻肯州一輛載有煙花製品的小型卡車爆炸，造成至少4人死亡。
據網站消息，一輛在於危險品的卡車在帕茨誇羅與烏魯阿潘之間的公路上撞樹，隨後起火。車內4名人員均死亡，汽車本身也被燒毀。
報導還稱，在習慣大規模燃燒煙花慶祝一切節日的墨西哥，煙花製品爆炸並對附近人員造成致命後果的事例並不少見。
今年3月，墨西哥圖爾特佩克市危險品爆炸也造成4人喪生。2016年12月，當地一座煙花市場發生爆炸，40多人喪生。
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