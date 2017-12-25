瓜地馬拉總統莫拉雷斯(Jimmy Morales)24日宣布，瓜地馬拉將把駐以色列大使館遷移到耶路撒冷，成為第一個追隨美國總統川普做出改變的國家。

聯合國大會在21日以壓倒性表決結果通過不具約束力的決議案，拒絕川普政府承認耶路撒冷為以色列首都。表決當時，只有9個國家支持美國，瓜地馬拉就是其中之一。

川普並未訂下把美國大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷的日期。莫拉雷斯同樣也沒有宣布確切日期。

莫拉雷斯24日在臉書上指出，在與以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)討論後，他決定下令瓜地馬拉外交部著手規劃把駐以色列大使館遷往耶路撒冷。

儘管捷克曾表示考慮採取行動，但截至目前，並沒有任何國家把駐以色列大使館設在耶路撒冷。

耶路撒冷問題是以色列、巴勒斯坦和平談判最敏感的問題。川普在6日改變數十年來的美國政策，宣布承認耶路撒冷為以色列首都。但川普表示，他只是承認事實，並非事先斷定耶路撒冷未來地位的談判。不過巴勒斯坦認為，川普的舉動已經是選擇站在以色列這邊。