瓜地馬拉：駐以大使館將遷至耶路撒冷中央廣播電台 (2017-12-25 08:29)
瓜地馬拉總統莫拉雷斯(Jimmy Morales)24日宣布，瓜地馬拉將把駐以色列大使館遷移到耶路撒冷，成為第一個追隨美國總統川普做出改變的國家。
聯合國大會在21日以壓倒性表決結果通過不具約束力的決議案，拒絕川普政府承認耶路撒冷為以色列首都。表決當時，只有9個國家支持美國，瓜地馬拉就是其中之一。
川普並未訂下把美國大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷的日期。莫拉雷斯同樣也沒有宣布確切日期。
莫拉雷斯24日在臉書上指出，在與以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)討論後，他決定下令瓜地馬拉外交部著手規劃把駐以色列大使館遷往耶路撒冷。
儘管捷克曾表示考慮採取行動，但截至目前，並沒有任何國家把駐以色列大使館設在耶路撒冷。
耶路撒冷問題是以色列、巴勒斯坦和平談判最敏感的問題。川普在6日改變數十年來的美國政策，宣布承認耶路撒冷為以色列首都。但川普表示，他只是承認事實，並非事先斷定耶路撒冷未來地位的談判。不過巴勒斯坦認為，川普的舉動已經是選擇站在以色列這邊。
關鍵字：
上一則：土魠魚來了 澎湖流刺網漁船有斬獲
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- WIRED SOLIDITY 復古軍用200米限定手錶(AY8037X1)-鍍黑/44m
- WHY AND 1/2 mini 普普熊牛仔吊帶褲 6M-4Y
- OLIVIA Cynthia 雙人全鋪棉床包冬夏兩用被套四件組 鄉村田
- ASSARI-維斯塔L型三人貓抓皮沙發(含腳椅凳)
- Alesai 艾尼希亞鑽石 1克拉 H/VS2 四爪六爪 鑽戒 (2選1)
- PLAYBOY- Tiffany's Bunny 第凡內早餐系列 三層式手拿包-星
- SM-台灣全真皮-素面中空踝帶尖頭中低細跟淑女鞋-黑色
- Alesai 艾尼希亞鑽石 30分 G/I1 六爪鑽石耳環 10K
- 【LA MER 海洋拉娜】創世紀原晶眼部精華霜 15ML〈百貨公司
- HERAN 禾聯 3-5坪 窗型豪華系列空調 HW-28P5
央視在西門町打廣告 陸委會要查【中廣新聞網】
反共義士范園焱逝世 享壽83【中廣新聞網】
本報社評--蔡英文的三個民調致命傷【中央網路報】
名家論壇》黃創夏【NOWnews今日新聞】
本報社評--蔡政府不能再自我感覺良好【中央網路報】