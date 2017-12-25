援引健康為由 祕魯前總統藤森獲特赦中央廣播電台 (2017-12-25 08:48)
因貪腐與違反人權遭判刑25年入獄的祕魯前總統藤森謙也(Alberto Fujimori)，24日獲得秘魯總統庫辛斯基(Pedro Pablo Kuczynski)特赦。
這項決定在祕魯引發許多人震驚，並可能導致內閣官員辭職。執政黨議員貝勞德(Alberto de Belaunde)就在推特宣佈，他將脫離庫辛斯基的政黨。
庫辛斯基的辦公室發表聲明說，一份針對藤森的醫療檢查顯示，藤森正飽受一項「越來越嚴重、退化且無可治癒的疾病」所苦。
聲明指出，庫辛斯基基於「人道理由」決定釋放藤森。
一名醫生表示，在獄中服刑的藤森23日因血壓嚴重下降且心律異常，有生命危險，因此搭乘救護車前往地方醫院治療。
就在庫辛斯基決定特赦的數天前，一個藤森支持者的派系才剛在由反對派控制的國會中「伸出援手」，使庫辛斯基躲過彈劾。
當時，反對黨「人民力量黨」(Popular Force party)的國會議員查康(Cecilia Chacon)就曾表示，庫辛斯基是透過承諾部分反對黨議員將特赦藤森，來躲過被彈劾下台的命運。不過這項說法遭到庫辛斯基和藤森支持者的否認。
藤森在1990至2000年掌政期間，大力鎮壓毛派反政府游擊組織「光明之路」(Shining Path)。他因自己在政府支持的行刑隊殺戮上所扮演的角色，在2007年因侵犯人權、以及盜用公款和受賄罪等罪名遭到定罪，被判刑25年入獄至今。
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