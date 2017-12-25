(健康醫療網／記者林怡亭報導)

台灣人普遍工時長，已是世界榜上有名，為了給家人更好的生活，不管再辛勞，依然得打起精神。而B群就成了打拼事業的最佳夥伴，很多上班族幾乎是出門前或上工前先來一顆，但是B群真的可以提振精神、增強體力嗎？

B群可以提神 一整天都不會累？



不少人對B群都有個錯誤觀念，認為B群可以幫助提振精神、增強體力，但B群真的有這麼神？！李秋玥營養師表示，人體會覺得累、缺乏體力，大多數是因為人體無法確實把吃進去的營養素轉化為足夠的能量。這時候如果多攝取B群，B群能協助轉化營養素產生能量，也就是的確可以提振精神與活力。

李秋玥營養師解釋，維生素B群是協助酵素代謝營養素的輔酶，最大的功用就是將攝取的營養素轉化為身體所需的能量，但無法憑空「製造」能量。在空腹、或身體缺乏營養素的狀態下，即使吃再多B群，也不會有提神效果的。這也就是為什麼有些人吃了B群沒用，因為你的身體未處於良好的營養狀態，所以攝取B群不但無法提神，反而是在預支健康。

營養素+B群 才能真正精神旺盛

所以，想要精神飽滿，關鍵在於營養素要足夠，只補充Ｂ群是沒用的！李秋玥指出，若是能在補充B群時同時補充豐富營養素，才能真正帶給你精神旺盛、活力充沛。而豬肝就是很好的營養素來源，豬肝富含豐富的胺基酸、維生素和礦物質等營養素，對於高壓族群、孕婦、產後、病後及體力差的人都是極具營養價值的食材。日本國內飼養的健康豬隻，再經過特殊水解後的肝精(肝臟萃取精華)，含有18種胺基酸，提供滿滿營養素與B群相輔相成，才能真正增強體力、活力充沛，又不會對身體造成負擔。

黑蒜中的蒜素+B群 可長時間留住活力



另外，有很多人覺得吃B群可提神，但很快就沒力了，為什麼呢？李秋玥說明，這是因為B群是水溶性物質，在體內停留的時間很短，無法長時間留住活力，而黑蒜中的蒜素與水溶性的維生素B1結合後，會形成脂溶性物質，可延長B1的作用時間，讓提振精神作用更持久。經過低溫熟成後萃取出的黑蒜精華不但可大幅提升，還更容易被吸收。

啟動能量、充滿活力的必要素材

李秋玥舉例，就好像要燒火煮水需要足夠的薪材(肝精)，還需要有打火機(B群)來啟動，有打火機，但沒材燒，一樣沒辦法把水煮開！而黑蒜精就好比在薪材上淋油，可以讓火燒得更旺更久！





有了充足的精神和體力，才能維持快樂的生活。所以不論士農工商、蠟燭兩頭燒的婦女、承受業績壓力的業務族群、上班族、老年人，只要在體力上感到吃緊，壓力宣洩不了，都可以使用黑蒜精+B群、肝精來補充營養，即可讓體內擁有源源不絕的能量去應付每天的生活。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=36204喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網https://www.healthnews.com.tw更多健康資訊