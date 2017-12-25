白宮立法事務主任蕭特(Marc Short)24日表示，美國總統川普對他任命的新任美國聯邦調查局(FBI)局長瑞伊(Christopher Wray)深具信心，但仍持續攻擊即將退休的副局長麥凱比(Andrew McCabe)。

蕭特在接受「週日福斯新聞」(Fox News Sunday)訪問時表示，川普對瑞伊以及「(FBI)正在發生的改變」非常滿意。但對於即將於明年退休的麥凱比則持續攻擊。

麥凱比負責調查前國務卿、民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)的使用電郵事件，但調查工作遭到質疑。原因是麥凱比妻子競選參議員時曾接受希拉蕊盟友麥考夫(Terry McAuliffe)的政治獻金。川普和共和黨國會議員以此大做文章，指控聯邦調查局領導階層存在反川普的偏見。

但被問到川普是否下令瑞伊「清理門戶」時，蕭特只回應：「我想，他(川普)對瑞伊有十足的信心。」

在面對來自國會共和黨人和川普的批評後，麥凱比已經宣布，計劃在明年初退休。