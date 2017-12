(中央社華盛頓24日綜合外電報導)傳說耶誕老人會在平安夜發禮物給乖小孩,有研究指出,將近85%的美國孩童深信耶誕老人真實存在,但這項信念會在8歲後大幅滑落。



2011年刊載於「認知與發展期刊」(Journal of Cognition and Development)的一項研究顯示,83%的5歲小孩認為耶誕老人是真的。這篇研究的主要作者伍利(Jacqueline Woolley)去年在學術討論網站 The Conversation如此寫道。



美國維吉尼亞州費法克斯市(Fairfax)喬治梅森大學應用發展心理學助理教授高德斯坦(Thalia Goldstein)表示:「孩童對耶誕老人的信念始於3到4歲之間,當他們在4到8歲時,這個信念非常強烈。」



美國有線電視新聞網(CNN)報導,她說:「然後,當孩童8歲的時候,我們開始看到信念的滑落,孩子們開始了解耶誕老人的真實情況。」



據1999年在芬蘭舉行的歐洲早期幼兒教育研究學會發表的一分研究報告,161對英國父母之中,有92.5%的父母認為,在他們8歲以下的孩子眼中,耶誕老人是真實存在。



去年在「認知與發展期刊」上發表的研究顯示,事實證明,孩童接觸越多由成人裝扮的耶誕老人,就越可能相信他們是「真正的」耶誕老人。



另一方面,認知發展心理學家、洛杉磯西方學院副教授施圖爾曼(Andrew Shtulman)認為,年齡和認知發展似乎可預測孩童何時開始失去對耶誕老人的信念。



曾主導兒童的耶誕老人信念獨立研究的施圖爾曼表示:「這不是巧合,孩童在小學低年級階段停止相信耶誕老人,因為這時候他們開始發展『什麼是可能、什麼是不可能』的更複雜概念。」(譯者:中央社陳彥鈞)1061225