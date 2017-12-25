小孩深信耶誕老人 研究：8歲後就幻滅中央社 (2017-12-25 09:33)
（中央社華盛頓24日綜合外電報導）傳說耶誕老人會在平安夜發禮物給乖小孩，有研究指出，將近85%的美國孩童深信耶誕老人真實存在，但這項信念會在8歲後大幅滑落。
2011年刊載於「認知與發展期刊」（Journal of Cognition and Development）的一項研究顯示，83%的5歲小孩認為耶誕老人是真的。這篇研究的主要作者伍利（Jacqueline Woolley）去年在學術討論網站 The Conversation如此寫道。
美國維吉尼亞州費法克斯市（Fairfax）喬治梅森大學應用發展心理學助理教授高德斯坦（Thalia Goldstein）表示：「孩童對耶誕老人的信念始於3到4歲之間，當他們在4到8歲時，這個信念非常強烈。」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，她說：「然後，當孩童8歲的時候，我們開始看到信念的滑落，孩子們開始了解耶誕老人的真實情況。」
據1999年在芬蘭舉行的歐洲早期幼兒教育研究學會發表的一分研究報告，161對英國父母之中，有92.5%的父母認為，在他們8歲以下的孩子眼中，耶誕老人是真實存在。
去年在「認知與發展期刊」上發表的研究顯示，事實證明，孩童接觸越多由成人裝扮的耶誕老人，就越可能相信他們是「真正的」耶誕老人。
另一方面，認知發展心理學家、洛杉磯西方學院副教授施圖爾曼（Andrew Shtulman）認為，年齡和認知發展似乎可預測孩童何時開始失去對耶誕老人的信念。
曾主導兒童的耶誕老人信念獨立研究的施圖爾曼表示：「這不是巧合，孩童在小學低年級階段停止相信耶誕老人，因為這時候他們開始發展『什麼是可能、什麼是不可能』的更複雜概念。」（譯者：中央社陳彥鈞）1061225
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