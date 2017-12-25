彰化竹塘鄉農會試種「台中194號」香米有成，自創「飄香米」品牌，品質好、香Q彈牙，吃過了還想在吃，擁有稻米界的「鴉片」美名，在農會總幹事詹光信代表下，正式與台中區農改場簽約，完成技術授權申請，希望增加農民收益。



（李河錫報導）



彰化縣竹塘鄉，素有台灣穀倉之稱，號稱是「冠軍米的故鄉」，全鄉水稻種植面積廣達有1700公頃，主要種植台梗9號米，品質與產量都相當優良，更連續蟬聯勇奪全國十大經典好米、名米產地冠軍超過十多年，鄉農會總幹事詹光信表示，近幾年帶領農會輔導農民求新求變，在台中區農改場輔導下，推廣種植新品種香米「台中194號米」，品質依然冠全台，並開發成功「竹塘飄香米」行銷上市，廣受好評，因此積極向農改場爭取，終於和場方代表場長林學詩簽訂授權契約，未來將全力推廣，希望能持續擴展栽種面積、提升米糧品質，讓國人品嘗有「鴉片稻米」封號飄香米的新魅力！



取得授權後，行銷中心主任詹慧茹表示，「台中194號」飄香米，繼承台梗9號的甘甜、Q彈富黏性，不同於過去香米的濃烈芋頭香，而是帶有一種淡淡香草味，口感和味道都相當討喜，未來產量提升後，會陸續開發更多米食製品，在農會門市「歐米雅給館」上架銷售。



（攝影：李河錫）



