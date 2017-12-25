土魠魚來了 澎湖流刺網漁船有斬獲中央社 (2017-12-25 09:19)
（中央社澎湖縣25日電）澎湖冬季漁汛「土魠魚」來了，冬至過後浮現，今晨起風後，陸續返港的流刺網漁船都大有斬獲，馬公第三漁港拍賣市場滿滿的漁貨標售，價格比去年同期高，民眾仍爭相搶購。
澎湖冬至期間，難得的好天氣，漁民們紛紛把握這短暫的好天氣，紛紛出海作業。今天清晨起風，漁船陸續返港避風，馬公第三漁港拍賣市場擺滿土魠魚，魚販也都把握時機下單搶標，市場滿滿人潮。
有澎湖漁民表示，今天總算看到了土魠魚，依多年討海的經驗，土魠魚會在冬至過後，隨著鋒面南下，洄游至澎湖的南、北海域，是流刺網漁船作業捕捉的最佳季節，未來只要天氣海象良好，漁船都會出海作業，且天氣越冷，土魠魚的肉質愈肥美。
目前澎湖魚市的土魠魚的價格，一公斤新台幣100元起跳，一尾5公斤，計價起碼500元，至於10公斤以上一尾都要上萬元，魚價比去年同期稍微上揚。1061225
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