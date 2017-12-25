中新網12月25日電 據「中央社」報導，法國有關單位表示，法國阿爾卑斯山一處度假勝地發生空中纜車故障，造成約200名滑雪者受困半空中，所幸被困民眾後來都被救出，暫未傳出人員受傷。

資料圖：當地時間2017年11月6日，法國阿爾卑斯山脈Celliers，當地迎來入冬首次降雪。

報導稱，法國東部伊澤爾(Isere)地區的官員24日表示，在渡假勝地尚魯斯(Chamrousse)的纜車裡受困的大部分滑雪民眾，被困車廂內一到兩小時后，多已被救出。

纜車故障當時，離地面約25米。

當地法國官員表示，2架民間的救難直升機把救援人員垂降至纜車廂並打開頂艙，將滑雪民眾帶出並降至安全處所。